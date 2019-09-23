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Суд не оправдал сотрудников Алтайского шинного комбината, обвиненных в воровстве

, ИА "Амител"
Более 30 работников шинного завода, по версии следствия, занимались хищением и перепродажей продукции
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Бывших сотрудников Алтайского шинного комбината, ранее осужденных за масштабную кражу продукции, не оправдали на заседании суда апелляционной инстанции, которое состоялось в пятницу, 20 сентября, сообщает "Толк".

"Для большинства подсудимых приговор остался тем же, и лишь нескольким из них удалось добиться небольших послаблений", — пишет издание.

Напомним, 36 работников завода, по версии следствия, похищали и перепродавали продукцию. Ущерб составил 39 млн рублей. 

Родственники осужденных не согласны с решением суда и вновь попытаются его обжаловать.

Ранее супруга одного из осужденных писала в соцсетях о том, почему она не согласна с приговором, и ее поддержали родственники других обвиненных в воровстве

Работникам вынесли разные сроки: 12 человек получили от 3,8 до 7 лет колонии общего режима, еще 24 человека получили от 3 до 6 лет условно. 

На суде бывшие работники и их адвокаты запрашивали ходатайство о рассмотрении дополнительных материалов дела, но запрос был отклонен. 

Приговоры для большей части рабочих остались неизменны. Нескольким удалось добиться небольших послаблений. 

Ранее сообщалось, что с мая 2013 по январь 2015 года на территории предприятия действовала группа, состоящая из четырех бригад, работавших посменно. Шины, камеры и ободные ленты вывозились фурами с территории завода и перемещались на специально арендованные склады.

В начале июля суд приговорил 12 человек к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В конце мая появилась информация, что шинный комбинат, как юрлицо, прекратил производство, а выпуск продукции на заводских мощностях ведут компании "Нортек" и "ЯШЗ Авиа".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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