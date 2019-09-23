Барнаульцы недовольны работой общественного транспорта

В социальных сетях барнаульцы выражают недовольство работой общественного транспорта.

"В нашем городе невозможно после 19:30 уехать со стороны Балтийской-Малахова на площадь Октября. У нас транспорт ходит как ему нужно, а не как он обязан ходить по времени. В "Яндекс Транспорт" смотришь, он стоит на конечной, и стоишь ждешь в надежде, что он поедет. Почему-то с центра они едут, а в центр никто не едет!" — высказала свое возмущение жительница города.

Девушка отметила, что многие барнаульцы работают до 20:00, а общественный транспорт перестает ходить в 19:30, что создает трудности для людей. В частности, автор публикации отметила маршруты 75 и 78.

В комментариях горожане также рассказали, что долго не могут дождаться автобусов, следующих по маршрутам номер 10,17 и 24.