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МИД Эстонии заявил, что Красная армия не освобождала страну от нацистской Германии

, ИА "Амител"
МИД Эстонии возмутили опубликованные документы об освобождении страны
Освобождение Таллина / Фото: Yandex

Освобождение Таллина / Фото: Yandex

В Таллине заявляют, что обнародованная Москвой информация об освобождении Эстонии от нацистской Германии является "исторически неверной", сообщает РИА "Новости".

"Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет", – подчеркнули в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел Эстонии заявил, что страна имеет право требовать от России компенсацию за ущерб от "советской оккупации". При этом Россия неоднократно заявляла, что об оккупации Балтики не может быть и речи. Минобороны обнародовало документы, согласно которым население Эстонии помогало Красной армии освобождать страну. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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