Ученые рассказали, что две недели "на диване" серьезно повлияют на здоровье

Резкое снижение физической активности негативно влияет на организм человека всего через две недели, сообщает "Российская газета".

Заметно ухудшается состояние сердечно-сосудистой системы, растет доля жировой ткани и увеличивается риск заболевания диабетом. К такому выводу пришли ученые из Университета Ньюкасла.

В эксперименте, поставленном учеными, участвовали 28 взрослых людей, которые не имели проблем со здоровьем. Средний возраст добровольцев составил 32 года, а индекс массы тела чуть более 24, что считается нормой. Обычно участники совершали 10 тысяч шагов в день и занимались спортом не более двух часов в неделю.

Добровольцев попросили резко сократить активность, и две недели люди провели, грубо говоря, на диване. Через две недели они прошли несколько тестов.

За это время объем талии испытуемых увеличился в среднем на 0,8 сантиметра, количество жировой ткани увеличилось на 0,5%, а содержание жира в печени на 0,2%. Также повысилась резистентность к инсулину и уровень жира в крови. Уровень кардиореспираторной подготовленности, то есть то, как человек справляется с физическими нагрузками, наоборот упал на 4%.

После того как люди вернулись к привычному ритму жизни, их показатели пришли в норму в течение двух недель.