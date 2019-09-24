Мэр Бийска назначил дату начала отопительного сезона

Глава Бийска Александр Студеникин подписал распоряжение о старте отопительного сезона в Бийске, сообщает пресс-центр мэрии.

Тепло в многоквартирные дома, больницы, школы и детские сады он поручил подать в среду, 25 сентября.

Управляющим организациям и ТСЖ дано указание подготовить обслуживаемые ими здания к подключению отопления.

Напомним, согласно постановлению Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 года запуск отопления начинается в случаях, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток подряд держится ниже +8°С.