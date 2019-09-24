Вторник, 24 Сентябрь, 09:56

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,95
€ 70,28
Обь
69см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Выборы-2019Отключения горячей воды
Новости

Барнаульцы на велосипедах отправились в полугодовое путешествие до Бали

, ИА "Амител"
Несколько дней назад путешественники добрались до Монголии

Цель путешествия – воплотить мечту и доехать до острова Бали / Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы решили исполнить свою мечту и отправились в полугодовое путешествие, в котором им предстоит пересечь Монголию, Китай, Вьетнам и Таиланд, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Денис и Роман выехали в Азию 18 сентября, в пути они будут пять-шесть месяцев, а расстояние, которое они преодолеют – 12 тыс. километров. Ребята признаются, что первые дни "тяжело заходят", поскольку утром болит все тело и не хочется вылезать из палатки.

Цель путешествия – воплотить мечту и доехать до острова Бали. Четыре дня назад барнаульцы добрались до Монголии. Ночевали в заброшенном доме, отведали суп с пельменями, посетили местный город Улгий и увидели красоты соседней страны.

В Монголии, как отмечают путешественники, почти везде хороший и ровный асфальт. Бензин АИ-92, если перевести на российские деньги, стоит 47 рублей.

Минувшей ночью ребята ночевали в палатке у заболоченного озера. С вечера были слышны крики лебедей и уток, а ночью к ним приходили в гости местные обитатели – коровы и комары. Впереди Улан-Батор.

Денис уже путешествовал в таком необычном формате. Во время "Алтайской кругосветки" он проехал 1,2 тыс. километров на велосипеде. После чего и возникла идея замахнуться на большее. Ради нового велопутешествия он даже уволился из крупной международной компании, в которой работал пять лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

24.09.2019 08:54
- гость -

Молодцы!

24.09.2019 08:58
- гость -

Ради нового велопутешествия он даже уволился из крупной международной компании, в которой работал пять лет.

Из Макдональдса что ли ушел?

24.09.2019 09:22
- гость -


24.09.2019 08:58
- гость -
похоже, для вас - это потолок...

24.09.2019 09:35
макс

Зачем им бензин если они на велах поехали? Нюхать что ли?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
09:36
Изобилие международного партнерства: бизнес региона приглашают на престижную выставку 0
09:20
Пережившие ледниковый период рачки поселились на Алтае и выгнали конкурентов 1
09:08
Открытие "Титов-Арены" в Барнауле перенесли. Первый матч там состоится 28 сентября 4
08:57
Ученые объяснили значение "индекса самогона" 0
08:44
Барнаульцы на велосипедах отправились в полугодовое путешествие до Бали 4
08:32
Экспортировать станет проще: новые возможности для предпринимателей 0
08:16
Какая будет погода в Алтайском крае в октябре 2
08:02
Перед лицом болезни все равны: почему важно вовремя проходить онкоскрининги 0
07:54
Мэр Бийска назначил дату начала отопительного сезона 0
07:40
Ученые рассказали, что две недели "на диване" серьезно повлияют на здоровье 0
07:27
МИД Эстонии заявил, что Красная армия не освобождала страну от нацистской Германии 0
07:17
Команда готова, арена – почти. В ХК "Динамо-Алтай" рассказали о готовности к сезону 3
07:04
"Какой-то политический инцест". В Барнауле обсудили возвращение выборов мэра города 8
06:48
Осень – время, когда хочется спать. Смешные фото уснувших людей 0
06:29
Застройщики могут выдохнуть. Для исторических зданий Барнаула определят границы 0
06:05
Тотальный контроль. Как в аэропорту Барнаула "читают" багаж и проверяют состав золота 7
23:45
Барнаульцы недовольны работой общественного транспорта 6
23:09
Суд не оправдал сотрудников Алтайского шинного комбината, обвиненных в воровстве 8
22:46
Россию могут не допустить к Олимпийским играм в Токио 1
22:15
По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 человек 3
21:52
Владимир Путин назвал распространение рака вызовом всему человечеству 2
21:16
Россия стала участником Парижского соглашения по климату 4
20:45
Недобросовестный ИП 5 месяцев не платил зарплату сотрудникам в Новоалтайске 0
20:11
Сенатор пожаловался в СК из-за юмористического блога КВНщика 4
19:43
Девочка-подросток получила полгода условно за кражу денег у соседки в Алтайском крае 0
19:17
Игрушечного Усаму бен Ладена продают в российских магазинах 0
18:45
Организм женщины начал отторгать лицо, пересаженное ей 6 лет назад 1
18:12
Следственный комитет начал поиски серийного насильника из Славгорода 0
17:59
Жвачка поможет зубам быть крепкими, если правильно жевать. Медики дали пару советов 2
17:42
Подросток в Барнауле погиб, пытаясь защитить своего знакомого от нападения 0
17:19
Россиян предложили лишить дополнительных доходов, назвав их "неквалифицированными" 7
17:13
Автомобиль воткнулся в землю после ДТП в Казенной Заимке 1
16:50
Таксист в Барнауле протаранил клумбу и пытался уехать на заглушенной машине 6
16:42
Путин, Медведев, Тимати: фото знаменитых людей появились на кладбище в Петербурге 12
16:39
Младенец захлебнулся рвотными массами на Алтае, пока рядом спала пьяная мама 2
16:05
Барнаульский застройщик выкупил под большие дома землю, где сейчас продают шаурму 20
15:56
Колдунов, которые кормят джиннов и орудуют нечистой силой, задержали в Чечне 2
15:41
Россия оплатит модернизацию вооруженных сил Абхазии 15
15:32
Студенты АлтГТУ конструируют модели сельскохозяйственных машин 2
15:25
Имя убийцы Михаила Круга и судьбу всех напавших на певца рассказали в СК 1
15:10
Следователи проверяют видео с избиением девочки в Рубцовске 1
15:04
Нацпроекты Путина. Что показали "ревизорам" из Москвы в Алтайском крае 3
14:58
Цены на автомобили вырастут с 1 января из-за новых планов правительства 7
14:45
Женщины в России стали позже выходить замуж 18
14:21
Сергей Шойгу назвал возможной отмену призыва в армию в России 6
14:18
Ради жилья россияне готовы отложить рождение детей и отказаться от путешествий 5
14:03
Нет запроса. Глава барнаульской думы выступила против возвращения выборов мэра 37
13:55
Сильный ветер роняет деревья в Барнауле. Автомобили во дворе лучше не парковать 2
13:43
Жители Алейска поблагодарили губернатора Алтая за асфальт в городе 3
13:12
Истребитель шестого поколения создают в России. Чем он будет отличаться от Су-57? 29

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.