Барнаульцы на велосипедах отправились в полугодовое путешествие до Бали

Цель путешествия – воплотить мечту и доехать до острова Бали / Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы решили исполнить свою мечту и отправились в полугодовое путешествие, в котором им предстоит пересечь Монголию, Китай, Вьетнам и Таиланд, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Денис и Роман выехали в Азию 18 сентября, в пути они будут пять-шесть месяцев, а расстояние, которое они преодолеют – 12 тыс. километров. Ребята признаются, что первые дни "тяжело заходят", поскольку утром болит все тело и не хочется вылезать из палатки.

Цель путешествия – воплотить мечту и доехать до острова Бали. Четыре дня назад барнаульцы добрались до Монголии. Ночевали в заброшенном доме, отведали суп с пельменями, посетили местный город Улгий и увидели красоты соседней страны.

В Монголии, как отмечают путешественники, почти везде хороший и ровный асфальт. Бензин АИ-92, если перевести на российские деньги, стоит 47 рублей.

Минувшей ночью ребята ночевали в палатке у заболоченного озера. С вечера были слышны крики лебедей и уток, а ночью к ним приходили в гости местные обитатели – коровы и комары. Впереди Улан-Батор.

Денис уже путешествовал в таком необычном формате. Во время "Алтайской кругосветки" он проехал 1,2 тыс. километров на велосипеде. После чего и возникла идея замахнуться на большее. Ради нового велопутешествия он даже уволился из крупной международной компании, в которой работал пять лет.