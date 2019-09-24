Сибиряк с помощью мертвого голубя и трех груш хотел устроить теракты в поселке

Житель Томской области дважды заявлял о готовящихся взрывах в поселке Мирном, которые он планировал совершить с помощью мертвого голубя и трех груш, пишет "Тайга.инфо".

Первый случай произошел 28 августа 2019 года. В этот день 57-летний житель поселка позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве. Когда спецслужбы выехали на место, они обнаружили мужчину с мертвым голубем, которого он считал гранатой.

"Террорист" пояснил, что он планировал привлечь внимание спецслужб. После звонка в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Однако через две недели сельчанин вновь позвонил в полицию и рассказал о трех гранатах, которые он планирует взорвать. Сотрудники полиции обнаружили его в состоянии алкогольного опьянения с тремя грушами.

По факту повторного заведомо ложного сообщения о терроризме в отношении мужчины возбуждено второе уголовное дело.