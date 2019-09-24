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Сибиряк с помощью мертвого голубя и трех груш хотел устроить теракты в поселке

, ИА "Амител"
В отношении мужчины возбуждено уже два уголовных дела по факту ложного сообщения о терроризме
Мужчина считал голубя гранатой / Фото: pikabu.ru

Мужчина считал голубя гранатой / Фото: pikabu.ru

Житель Томской области дважды заявлял о готовящихся взрывах в поселке Мирном, которые он планировал совершить с помощью мертвого голубя и трех груш, пишет "Тайга.инфо".

Первый случай произошел 28 августа 2019 года. В этот день 57-летний житель поселка позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве. Когда спецслужбы выехали на место, они обнаружили мужчину с мертвым голубем, которого он считал гранатой.

"Террорист" пояснил, что он планировал привлечь внимание спецслужб. После звонка в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Однако через две недели сельчанин вновь позвонил в полицию и рассказал о трех гранатах, которые он планирует взорвать. Сотрудники полиции обнаружили его в состоянии алкогольного опьянения с тремя грушами.

По факту повторного заведомо ложного сообщения о терроризме в отношении мужчины возбуждено второе уголовное дело.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

24.09.2019 10:20
- гость -

Ну мож пора уже дяденьку полечить, а то придется мотаться туда сюда, чего дальше бомба из тыквы или торпеда из кабачка?

24.09.2019 10:46
- гость -

Не рассчитал дозировку похоже. Психонавтом быть не просто

24.09.2019 11:30
- гость -

"...пояснил, что он планировал привлечь внимание спецслужб..." - внимание спецслужб он привлек и очень внимательное внимание!

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