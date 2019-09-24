Дети чаще всего пропадают в Сибири. Названы регионы, где убегают от родителей

Больше всего детей пропадает в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, озвучены председателем СК Александром Бастрыкиным на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних.

Основные причины пропажи – отсутствие надлежащего контроля в социальных учреждениях для детей, конфликты в семье, неблагоприятные условия жизни, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми и не только.

Всего в 2018 году поступили сообщения об исчезновении 13683 несовершеннолетних. В первом полугодии 2019 года таких обращений было 8383.

Местонахождение подавляющего большинства разыскиваемых детей установлено. В розыске продолжают оставаться 98 несовершеннолетних из числа пропавших в этот период.

Бастрыкин поручил проработать вопрос о совершенствовании взаимодействия с оперативными службами МВД, МЧС и другими ведомствами при поиске пропавших детей.

Также он поручил создать на сайте СК специальный раздел, где будет содержаться информация о разыскиваемых несовершеннолетних. Вскоре будет проработан и вопрос о создании базы ДНК-учета родственников пропавших детей.

Кроме того, подразделения СК будут больше взаимодействовать с волонтерами, которые накопили значительный опыт при розыске пропавших детей.