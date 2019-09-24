Бийский приют для животных готов судиться с женщиной, рассказавшей про алабая в реке

В бийском обществе защиты животных опровергли информацию о том, что они проигнорировали просьбы спасти больного алабая, найденного в реке, пишет ИА "Банкфакс".

Ранее сообщалось, что 21 сентября бийчане нашли на берегу реки в воде собаку породы алабай, которая не могла двигаться из-за травмы лап. Были сделаны звонки в общество защиты животных, но, как рассказали нашедшие пса, вначале были отговорки, а потом и вовсе предложили бросить собаку там, и перестали брать трубку.

Руководитель приюта рассказала, что организация предложила несколько вариантов помощи собаке, но ни один из них не был принят. Вместо этого появились в соцсетях сообщения, выставившие приют в дурном свете. Теперь общество защиты животных намерено отстоять свое доброе имя в судебном порядке.

В приюте уверены, что рассказавшая историю женщина хотела получить легкую популярность за их счет, поэтому и выдумала ложные сведения.

По версии приюта, сообщение о найденной в реке собаке поступило к ним довольно поздно, когда ветеринар уже не работал. Поэтому звонившей предложили создать тему в официальной группе приюта, чтобы оперативно найти тех, кто захочет забрать породистую собаку себе или предоставить ей место на передержку, поскольку не было отдельного вольера непосредственно в приюте. Однако звонившая не назвала контактный телефон, который было необходимо указать в посте.

Вместо этого женщина, как отмечается, устроила истерику и требовала срочной помощи. "Ничего не желала слушать и просто каждые три минуты звонила и кричала в трубку", – цитирует "Банкфакс" представителя приюта.

При этом в приюте уверены, что если бы не истерики звонившей, то они бы обязательно нашли нового хозяина "собачке породистой" или тех, кто согласился бы взять ее на время, пока вопрос с хозяином и лечением не удастся решить.

Сейчас приют следит за судьбой найденного алабая. Собаку осмотрел врач, который поставил диагноз – полиартрит, воспаление всех суставов. Однако если давать сильные лекарства, велик риск спровоцировать язву желудка, поэтому врач пока думает, как лучше поступить. Собаке уже 14 лет.

Примечательно, что звонившая женщина прокомментировала в паблике "Инцидент Бийск" готовность судиться с ней. "Кто может в суд подать, так это я. За клевету. Лично я позвонила им один раз, чтобы уточнить, ждать от них помощи или нет. После того как я услышала, что кто-то подсказал разговаривающей со мной девушке бросить собаку там, естественно не без присутствия мата, они бросили трубку. Я пыталась дозвониться, но трубку уже никто не брал. У меня есть распечатка звонков. Никакую истерику каждые три минуты я не устраивала. Единственное что я сделала после этого, отправила голосовое сообщение, естественно в возмущенной форме, пообещав написать об этой ситуации в соцсетях города", – написала жительница Бийска.

Женщину поддержали в комментариях, выразив желание выступать в суде свидетелями. Другие поддержали приют. Классическая схема с двумя лагерями. Как разрешится вопрос, пока неизвестно.