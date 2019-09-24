Бийский приют для животных готов судиться с женщиной, рассказавшей про алабая в реке

В бийском обществе защиты животных опровергли информацию о том, что они проигнорировали просьбы спасти больного алабая, найденного в реке, пишет ИА "Банкфакс".
Ранее сообщалось, что 21 сентября бийчане нашли на берегу реки в воде собаку породы алабай, которая не могла двигаться из-за травмы лап. Были сделаны звонки в общество защиты животных, но, как рассказали нашедшие пса, вначале были отговорки, а потом и вовсе предложили бросить собаку там, и перестали брать трубку.
Руководитель приюта рассказала, что организация предложила несколько вариантов помощи собаке, но ни один из них не был принят. Вместо этого появились в соцсетях сообщения, выставившие приют в дурном свете. Теперь общество защиты животных намерено отстоять свое доброе имя в судебном порядке.
В приюте уверены, что рассказавшая историю женщина хотела получить легкую популярность за их счет, поэтому и выдумала ложные сведения.
По версии приюта, сообщение о найденной в реке собаке поступило к ним довольно поздно, когда ветеринар уже не работал. Поэтому звонившей предложили создать тему в официальной группе приюта, чтобы оперативно найти тех, кто захочет забрать породистую собаку себе или предоставить ей место на передержку, поскольку не было отдельного вольера непосредственно в приюте. Однако звонившая не назвала контактный телефон, который было необходимо указать в посте.
Вместо этого женщина, как отмечается, устроила истерику и требовала срочной помощи. "Ничего не желала слушать и просто каждые три минуты звонила и кричала в трубку", – цитирует "Банкфакс" представителя приюта.
При этом в приюте уверены, что если бы не истерики звонившей, то они бы обязательно нашли нового хозяина "собачке породистой" или тех, кто согласился бы взять ее на время, пока вопрос с хозяином и лечением не удастся решить.
Сейчас приют следит за судьбой найденного алабая. Собаку осмотрел врач, который поставил диагноз – полиартрит, воспаление всех суставов. Однако если давать сильные лекарства, велик риск спровоцировать язву желудка, поэтому врач пока думает, как лучше поступить. Собаке уже 14 лет.
Примечательно, что звонившая женщина прокомментировала в паблике "Инцидент Бийск" готовность судиться с ней. "Кто может в суд подать, так это я. За клевету. Лично я позвонила им один раз, чтобы уточнить, ждать от них помощи или нет. После того как я услышала, что кто-то подсказал разговаривающей со мной девушке бросить собаку там, естественно не без присутствия мата, они бросили трубку. Я пыталась дозвониться, но трубку уже никто не брал. У меня есть распечатка звонков. Никакую истерику каждые три минуты я не устраивала. Единственное что я сделала после этого, отправила голосовое сообщение, естественно в возмущенной форме, пообещав написать об этой ситуации в соцсетях города", – написала жительница Бийска.
Женщину поддержали в комментариях, выразив желание выступать в суде свидетелями. Другие поддержали приют. Классическая схема с двумя лагерями. Как разрешится вопрос, пока неизвестно.
Комментарии
Какие-то странные зоозащитники пошли. И приют хорош и женщина эта, призывающая помочь бедной животинке. Ну хочешь ты помочь - возьми её себе, вылечи и будь с ней до конца её уже не долгих лет. Так нет же, проще на кого-то спихнуть, вроде и сама вон какая добрая и делать ничего не пришлось. Это всё равно что рядом с нищем на паперти стоять и в навязчивой форме просить людей ему помочь, но самому ни копейки не дать.
Тоже звонил как-то нашим барнаульским, так же сказали, мест нету, ну оставьте себе израненного животного или поищите сами, кому подсунуть. А, простите, вы тогда зачем нужны? Мест нету, помогите. Когда на улице видят раненого человека, тоже его не берут на передержку, вызывают скорую и полицию. А не редко вообще никого, чтобы потом на допросы не затаскали как свидетеля. Я, конечно, свозил животного к ветеринару, осмотрели. Ему нужен был постоянный осмотр, слежение за состоянием. Я из города уезжал на следующий день. Оплачивать стационар в ветклинике тоже не стал. Отвёз родственникам в частный дом. Положили под куст в тенёк. Снабдили едой и питьём. Там и померло несчастное животное.
Женщина не прошла мимо собаки, оказавшейся в беде, как сделали это другие люди...
Она пыталась ей помочь, как могла, как думала, что так будет лучше.
Случился пожар-люди звонит пожарным, случились проблемы со здоровьем - люди звонят в скорую, случились проблемы с животным (чужим) - люди звонят компетентным людям в приют для животных и просят ему помочь.
Женщина - молодец!
Приюту-стыд.
24.09.2019 12:22
- гость -
Гость, в Барнауле нет ни одного гос. приюта. Что это значит, понимаете? Они существуют на собственные деньги и деньги спонсоров - то есть нас с вами. Много вы им денег даете? И да, ни один приют не резиновый. А стерилизовать своих животин, чтобы не плодились, желающих что-то тоже нет. (Вспомним причитания на эту тему на данном ресурсе - то денег нет, то религия не позволяет). А приплод - на улицу. И кто в состоянии собрать всех попавших на улицу? А виноват, как обычно, тот, кто хоть что-то пытается делать(((