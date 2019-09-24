Фура с лососем растеряла рыбу по дороге на Сахалине. У людей праздник

На Сахалине у грузового автомобиля, перевозившего лосось, на ходу открылся кузов, и рыба повалилась на трассу, сообщается в паблике CARTochka.
Около 500 кг лосося было раскидано по трассе. Люди останавливали свои машины, выходили на дорогу и собирали добычу в пакеты.
Судя по тому, что говорится на видео, на трассе также остановился автобус с музыкантами. "Голодные музыканты", – говорит автор ролика.
Позднее на место приехал погрузчик и собрал разбросанного лосося.
Инцидент произошел на юге Сахалина между селами Долинское и Стародубское.
Комментарии
хоть свое население поест, а то все у нас для японии и китая.