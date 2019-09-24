Ученые объяснили значение "индекса самогона"

"Индекс самогона" – это "научная шутка", реализация которой поможет оценить масштабы нелегального производства и потребления спиртного в России, объяснил URA.RU директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По его словам, инициатива ученых не претендует на то, чтобы стать одним из пунктов официальной отчетности Росстата, но практическое значение ее применения может заинтересовать некоторые ведомства, например, Минфин.

"В качестве продолжения этого проекта мы будем пытаться оценить потери бюджета из-за нелегального производства и потребления алкоголя", – рассказал Зубец.

Сведения о том, сколько циркулирует в стране спиртного "домашнего" производства социологи собирают через соцопросы. Из их результатов следует, что его становится меньше.