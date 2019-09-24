Пересадка костного мозга избавила японца от шизофрении

У японца, длительное время страдавшего шизофренией, обнаружили рак и хотели его вылечить путем пересадки костного мозга. После операции он победил не только рак, но и психическое заболевание, сообщает русская служба BBC со ссылкой на научный журнал Frontiers in Psychiatry.

С 24 лет пациенту казалось, что мысли утекают из его головы – и их могут видеть другие люди. А при просмотре фильмов он ощущал, что актеры подают ему тайные знаки, пытаясь вступить с ним в контакт. Он стал нервным, раздражительным, потерял сон.

Психиатр Цуёси Мияока диагностировал у него параноидальную шизофрению и прописал ему курс нейролептиков. Лекарства не помогали.

Через год состояние пациента ухудшилось. Он стал быстро уставать, задыхаться, страдать приступами лихорадки. Очередное обследование показало, что у японца острый миелоидный лейкоз – одна из разновидностей рака крови. Чтобы спасти ему жизнь, требовалась пересадка костного мозга. К счастью, донора нашли вовремя.

Трансплантация прошла успешно. После этого неожиданно у мужчины исчезли галлюцинации и ощущение тревожности. Признаки шизофрении полностью прошли.

Ученые предположили, что пересадка костного мозга фактически перезагрузила иммунную систему пациента. Химиотерапия уничтожила старые лимфоциты, а новые сформировались уже в донорском органе.

Однако эксперты призывают не делать далеко идущих выводов по одному случаю. Чтобы делать какие-либо утверждения, необходимо длительное изучение роли активации иммунитета при серьезных психических расстройствах.