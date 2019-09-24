Александр Гордон расскажет на Первом канале о проблеме приемных детей с Алтая

Проблему приемных детей из одной семьи Алтайского края обсудят в ближайшем выпуске программы "Мужское/Женское", которую ведут Александр Гордон и Юлия Барановская. Выпуск под названием "Заберите нас в детский дом!" выйдет в эфир 25 сентября в 16:00.

В начале сентября этого года в селе Залесово Алтайского края трое несовершеннолетних детей сбежали из приемной семьи. Подростки обратились в органы опеки с просьбой забрать их в детский дом. Они утверждают, что их приемная мать на протяжении нескольких лет систематически избивала и издевалась над ними.

Но сама опекун, Зарина Барахтенко, уверяет, что строгие меры применяла исключительно в воспитательных целях. Однако Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении женщины.

В программе "Мужское/Женское" неоднократно обсуждали различные истории из Алтайского края. Например, про массовую оптимизацию школ в регионе. В октябре прошлого года в одной из передач жители села Новокалманка Алтайского края обратились за помощью. В студию программы приехал глава сельского совета, учителя и дети, которые заявили, что если произойдет закрытие учебного заведения – село умрет. В студии присутствовали несколько учителей, которые переехали в Налобиху из Барнаула ради работы в школе.

До этого журналисты Первого канала побывали в Алтайском крае и рассказали о катастрофической нехватке учителей в сельских школах и о низкой заработной плате. Многие педагоги не желают уезжать работать на село, где им не предоставляют квартиры. Опытные педагоги предпочитают уходить на пенсию. Самое любопытное, что на тот момент врио замминистра образования и науки Алтайского края Марина Дюбенкова на все эти аргументы ответила, что учителя получают МРОТ и якобы 13 тысяч в месяц – достойная зарплата. Почти через полгода Марина Дюбенкова покинула должность.