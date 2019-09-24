Мужчина спас девушку из горящей квартиры, свесившись из окна. Видео

Житель Нижневартовска оказался расторопнее спасателей при пожаре в квартире многоэтажки. Пока они поднимали автолестницу и ломали дверь, мужчина свесился из окна этажом выше и вытянул соседку наверх.

К счастью, он не переоценил свои возможности – ни пострадавшая, ни ее спаситель не сорвались вниз. Видеозапись инцидента опубликовали в интернете.

Телеканал "Звезда" уточняет, что инцидент случился в понедельник, 23 сентября. Возгорание случилось в квартире на пятом этаже.