Мужчина спас девушку из горящей квартиры, свесившись из окна. Видео

Житель Нижневартовска оказался расторопнее спасателей при пожаре в квартире многоэтажки. Пока они поднимали автолестницу и ломали дверь, мужчина свесился из окна этажом выше и вытянул соседку наверх.
К счастью, он не переоценил свои возможности – ни пострадавшая, ни ее спаситель не сорвались вниз. Видеозапись инцидента опубликовали в интернете.
Телеканал "Звезда" уточняет, что инцидент случился в понедельник, 23 сентября. Возгорание случилось в квартире на пятом этаже.
Комментарии
спасателя медаль за расторопность !!!
сосед оказался мужиком-красавой
ну что, только и можно сказать, что мужчина оказался мужиком в самом лучшем смысле этого слова.
Удача, что никто из них не сорвался.
Установка и подьем по выдвижной лестнице с использованием авто по нормативам сдается не на время, а на правильность)).А вот без авто на 3 этаж есть норматив на время.Около 30 сек.Тут правда 5ый сюда с авто только.Здесь старались все сделать правильно и красиво забрать труп.
Здоровый мужик. А спасатели из его квартиры так не могли?