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Завтра на Алтае начнет работу Всероссийский профориентационный форум

, ИА "Амител"
Мероприятие пройдет в АлтГТУ им. И.И. Ползунова, где соберутся представители ведущих предприятий региона

Всероссийский молодежный профориентационный форум "Карьера.ру" пройдет в Алтайском крае с 25 по 27 сентября 2019 года. Старт форума 25 сентября в 11:00 в главном корпусе АлтГТУ (пр. Ленина, 46, 4 этаж).

Участие в нем примут представители более 15 регионов России – Алтайского края, Республики Алтай, Карачаево-Черкесской Республики, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской областей, Республики Саха (Якутия), Свердловской области, Севастополя, Республики Татарстан, Томской и Ульяновской области, Ханты-Мансийского АО, Москвы и Екатеринбурга. Всего – более 600 участников.

Форум станет площадкой для общения студенческой молодежи с работодателями, представителями предприятий СФО. Работа форума будет организована по нескольким направлениям: строительная отрасль, энергетика и энергетическое машиностроение, пищевая, химическая промышленность и инженерная экология, машиностроение и автомобильный транспорт, экономика, информационные технологии, архитектура и дизайн.

Свое участие в форуме подтвердили такие предприятия и организации, как ООО "СЭЛФ", ООО "Жилищная инициатива", ИСК "Союз", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ООО "Архигрупп", АКБ "Инновация", КГКУ "Алтайавтодор", АО "Газпромраспределение г. Барнаул", АО "Специализированный застройщик инвестиционно-строительная компания "Алгоритм", "Упрдор Алтай", ООО "ЖБИ Сибири", ПАО "МРСК Сибири" – "Алтайэнерго", КЖБИ-2, ИСК "СОЮЗ", АО "СК  Алтайкрайэнерго", ООО "Сибэнергомаш-БКЗ", ООО "ЖБИ Сибири", швейная фабрика ООО "Авангард", ООО "Альфа-спорт", ОАО "БзАТИ", ОАО "Алтай-кокс", ООО "Холод", ООО "Зиас Машинери", ОАО ХК "Барнаульский станкостроительный завод", ООО УК "АЗПИ", ООО "Завод механических прессов", АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения", ООО "СТАНКОЦЕНТР-ПЕРУН", ООО "Агро-индустрия", Алтайский шинный комбинат, ПАО СК "РОСГОССТРАХ", АО "Альфа-банк", банк "Левобережный", Образовательный холдинг "ИнПро", сеть ресторанов "Грильница", торговая сеть "Мария-Ра", ООО "СиСорт", отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, АО "ТД "Велес", ООО "НТЦ Галэкс", ООО "ЭЛСИБ", ООО "КОРТЭЛ", ООО "Научное техническое предприятие Специальная электроника", ООО "1С-Галэкс", ООО "ФРИМАТИК", ООО "Центр информационной безопасности", выставка "Туристический кластер Барнаул горнозаводской" и другие.

Мастер-классы, встречи и интерактивные площадки будут организованы как в АлтГТУ, так и на территории предприятий.

Напомним, с 21 по 29 сентября на базе Алтайского государственного технического университета проходит проект Soft skills* – стартовая платформа для молодых лидеров инновационного развития и конгресс молодых лидеров инновационного развития.

Конгресс объединил несколько проектов, адресованных молодежи: Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор, региональный этап Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России – 2019" в Алтайском крае, региональный этап конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи "Премия Траектория – 2019" в Алтайском крае, Форум рабочей молодежи и молодежный профориентационный форум "Карьера.ру".

Мероприятия организуются при финансовой поддержке Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова – победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Программа форума https://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/17118/

*Софт скиллс – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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