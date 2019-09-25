Узнать о гостеприимстве все: рестораторы и отельеры Алтая представят регион в Казани

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства формирует делегацию для участия в IV Международной выставке для индустрии гостеприимства Horeca by Kazan 2019, которая будет проходить с 23 по 25 октября 2019 года в МВЦ "Казань Экспо" (г. Казань, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1).

Рестораны и отели – ключевые точки, которые создают атмосферу гостеприимного города и региона. Вкусная, современная национальная и интернациональная кухня, ненавязчивый и уместный сервис, комфорт спального места – те мелочи, которые заставляют туристов возвращаться в регион снова и снова. В этом году Horeca by Kazan 2019 объединяет две отрасли – туризм и общественное питание.

Выставка Horeca by Kazan создана для людей, которые хотят стать лидерами в своем деле, которые готовы к новому опыту. Каждый год по итогу выставки заключаются новые контракты, открываются новые рестораны, создаются профессиональные тандемы, поставщики и производители находят конечных и оптовых клиентов, рестораны и отели приходят к новым решениям.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (сегменты, которые интересны рестораторам и отельерам из регионов России):

IT-решения;

продукты и ингредиенты;

инновации;

алкогольные и безалкогольные напитки;

мебель для отелей и ресторанов;

текстиль и униформа персонала;

оборудование, инвентарь, посуда;

прачечное оборудование, клининг.

Концепция Horeca by Kazan 2019 будет раскрывать шесть главных элементов для развития гостеприимства в регионе:

Впечатления , которые должны оставаться в памяти после поездки. Поэтому выставка Horeca by Kazan 2019 – это настоящее шоу с погружением в атмосферу гостеприимства, современный дизайн и декор.

, которые должны оставаться в памяти после поездки. Поэтому выставка Horeca by Kazan 2019 – это настоящее шоу с погружением в атмосферу гостеприимства, современный дизайн и декор. Аутентичность. Отличие региона от остальных, региональные особенности и культура. В Республике Татарстан знают об аутентичности все, и спикеры готовы раскрыть свои секреты.

Отличие региона от остальных, региональные особенности и культура. В Республике Татарстан знают об аутентичности все, и спикеры готовы раскрыть свои секреты. Комфорт , который включает удобную и функциональную мебель в гостиницах и ресторанах, чистота и уют на всем пути туриста. На выставке Horeca by Kazan 2019 будут представлены лучшие поставщики мебели, профессиональной химии, автоматизации производства.

, который включает удобную и функциональную мебель в гостиницах и ресторанах, чистота и уют на всем пути туриста. На выставке Horeca by Kazan 2019 будут представлены лучшие поставщики мебели, профессиональной химии, автоматизации производства. Вкусная еда , которая основана на качественных продуктах, профессиональном оборудовании, правильном приготовлении и профессионализме шеф-повара.

, которая основана на качественных продуктах, профессиональном оборудовании, правильном приготовлении и профессионализме шеф-повара. Забота . Забота заключается в качественном сервисе на протяжении всего отдыха туриста. В рамках деловой программы Horeca by Kazan 2019 вы сможете узнать все тайны идеального сервиса.

. Забота заключается в качественном сервисе на протяжении всего отдыха туриста. В рамках деловой программы Horeca by Kazan 2019 вы сможете узнать все тайны идеального сервиса. Главный элемент – люди, создающие гостеприимство (localheroes). Локальные герои, которые смогли изменить культуру не только внутри своего региона, но и перевернуть отношение к региону извне. Настоящие профессионалы – рестораторы, отельеры, шеф-повара, барменеджеры и другие специалисты.

В 2019 году на современной площадке Kazan Expo участников ожидают 10 000 кв. м выставочной площади, 9 потоков бесплатной обучающей программы, 60 спикеров, 230 поставщиков, 10 000 гостей и 50 делегаций из регионов России и других стран.

Horeca by Kazan 2019 – это полное погружение в атмосферу гостеприимства на три дня!

Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд МСП" берет на себя организационные вопросы и субсидирует оплату аренды выставочной площади и выставочного оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края.

Мероприятия реализуются в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Телефон: 8 800 222 8322

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