Барнаульцам расскажут об актуальных трендах в цифровом дизайне

Факультет искусств и дизайна Алтайского государственного университета и Barnaul Digital Community* приглашают студентов, преподавателей и гостей университета на семинар Digital. Design Conf*, посвященный вопросам развития профессиональных компетенций в области менеджмента цифровых проектов и современных направлений дизайна. Партнером мероприятия выступает Ассоциация поддержки инноваций – сообщество технологических предпринимателей и специалистов. Участие в семинаре будет особенно полезным студентам, осваивающим дизайн интерфейсов, маркетинг и разработку цифровых продуктов, проектов в области современных медиа, PR и рекламных проектов, а также студентам художественных направлений подготовки.

Программа включает выступления настоящих асов современного цифрового дизайна – руководителей ведущих компаний в области разработки цифровых продуктов – технического директора Kinetica Performance Agency* Дмитрия Еремеева, продакшн-директора ADN Agency* Антона Гришина, креативного директора бренд-консалтингового агентства "Два слова" Данила Снитко, арт-директора ADN Agency Алексея Шепелина, коммерческого директора digital-агентства Let’s Rock* Татьяны Гришиной, арт-директора компании Alawar Stargaze* Ивана Чучуйко.

Мероприятие состоится 28 сентября 2019 года в концертном зале Алтайского государственного университета по адресу: ул. Димитрова, 66. Начало – в 12:00. Вход свободный, регистрация по ссылке обязательна: https://dmcbarnaul.timepad.ru/event/1060926/ .

* Банаул Диджитал Комьюнити, "Диджитал. Дизайн Конф", Кинетика Перфоманс Эдженси, ЭйДиЭн дженси, Летс Рок, Элэвэр Старгейз – прим. ред.