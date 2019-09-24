Барнаульцам расскажут об актуальных трендах в цифровом дизайне

Факультет искусств и дизайна Алтайского государственного университета и Barnaul Digital Community* приглашают студентов, преподавателей и гостей университета на семинар Digital. Design Conf*, посвященный вопросам развития профессиональных компетенций в области менеджмента цифровых проектов и современных направлений дизайна. Партнером мероприятия выступает Ассоциация поддержки инноваций – сообщество технологических предпринимателей и специалистов. Участие в семинаре будет особенно полезным студентам, осваивающим дизайн интерфейсов, маркетинг и разработку цифровых продуктов, проектов в области современных медиа, PR и рекламных проектов, а также студентам художественных направлений подготовки.
Программа включает выступления настоящих асов современного цифрового дизайна – руководителей ведущих компаний в области разработки цифровых продуктов – технического директора Kinetica Performance Agency* Дмитрия Еремеева, продакшн-директора ADN Agency* Антона Гришина, креативного директора бренд-консалтингового агентства "Два слова" Данила Снитко, арт-директора ADN Agency Алексея Шепелина, коммерческого директора digital-агентства Let’s Rock* Татьяны Гришиной, арт-директора компании Alawar Stargaze* Ивана Чучуйко.
Мероприятие состоится 28 сентября 2019 года в концертном зале Алтайского государственного университета по адресу: ул. Димитрова, 66. Начало – в 12:00. Вход свободный, регистрация по ссылке обязательна: https://dmcbarnaul.timepad.ru/event/1060926/ .
* Банаул Диджитал Комьюнити, "Диджитал. Дизайн Конф", Кинетика Перфоманс Эдженси, ЭйДиЭн дженси, Летс Рок, Элэвэр Старгейз – прим. ред.
Комментарии
Надо идти. Известные челы.
"руководителей ведущих компаний" поправьте что ведущих г. Барнаул, ибо глобально они ну совсем далеко ну никак не ведущие
24.09.2019 11:48
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Вы не правы. Alawar достаточно известная компания в России и их игры производят достаточно приятное впечатление в плане дизайна и геймплея. И то, что ее представитель будет выступать и общаться с дремучими барнаульцами - это неплохой подарок для города. Так что, начинающим ИТ-дизайнерам такая встреча будет весьма полезна.
Так что, добавляя "г. Барнаула", вы как минимум, "обижаете" хорошую компанию.