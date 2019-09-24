Бабье лето в Алтайском крае подходит к концу

Теплая погода покидает Алтайский край. Так, в среду, 25 сентября, температура воздуха будет держаться на уровне от +12°C до +17°C, сообщает краевой ЦГМС.

Местами ожидается небольшой дождь. В утреннее время снизится видимость из-за тумана. Будет порывистый ветер – воздушный поток местами может достигать 12 м/с. В темное время суток похолодает – от +2°C до +7°C.

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +13°C до +15°C. Вечером выпадут осадки. Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты станет холодно – от +4°C до +6°C. Ветер ожидается слабый. Его скорость составит от 3 до 8 м/с.

Отметим, что в последующие дни станет еще холоднее. Так, в четверг максимальная дневная температура может достигнуть только +15°C, а ночью прогнозируются заморозки до -2°C.