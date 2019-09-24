Барнаульскому кавээнщику напомнили о выступлении на одной сцене с президентом Украины

Известный барнаульский шоумен, артист и кавээнщик Виталий Гасаев из команды "Дети лейтенанта Шмидта" выступил на фестивале "Голосящий КиВиН – 2019". На сцене зала "Янтарь-холл" чемпион Высшей лиги вышел за команду G-Drive – сборную "Газпром-нефти". Вместе с другими легендарными певцами из других команд он исполнил песню "Ветер перемен", которая является одним из гимнов игры.

В 1991-1993 годах Виталий Гасаев пел в рок-группе "Веселый Роджер", а сольной музыкальной карьерой он увлекся в 1994 году, когда выиграл конкурс молодых исполнителей "Шоу-Транзит" в Новосибирске. В 1995 году сыграл роль Иуды в рок-опере "Иисус Христос – суперзвезда". В мае 2007 года участвовал в телевизионном конкурсе "Секрет успеха" на канале "Россия", где вышел в финал и занял второе место.

Во время номера один из участников команды G-Drive, представляя Виталия Гасаева, напомнил, что он исполнял эту песню на одной сцене с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым он долгое время пересекался на одной сцене. Зеленский на тот момент был участником украинский команды "Запорожье – Кривой Рог – Транзит", разделившей чемпионский титул в 1997 году вместе с "Новыми армянами". "Дети лейтенанта Шмидта" неоднократно пересекались с "запорожцами" в играх и фестивалях КВН. Например, на "Голосящем КиВиНе" 1999 года, где сибирская команда без особых проблем победила и завоевала очередной титул.

Виталий Гасаев в одном из интервью, характеризуя Зеленского, назвал его "расчетливым еврейским мальчиком".

"Зеленский на сцене в тот раз ничего не говорил – только танцевал. Кстати, неплохо. В следующий раз с Володей мы встретились через год: в 2000-м команда "Дети лейтенанта Шмидта" в Киеве завоевала кубок президента Леонида Кучмы, который руководил страной в то время. Он лично вручил мне этот кубок. Приехали вшестером – и выиграли. Вот тогда я уже поближе познакомился с Зеленским. Конечно, даже мысли о том, что он может стать когда-то президентом Украины, у меня не возникало. Тогда в КВН существовала дедовщина, в хорошем смысле. Но могли и щелбан дать. Все это было по-доброму, по-дружески. Вот я сейчас вспоминаю, что мог щелкнуть по лбу потенциального президента страны, и даже как-то нехорошо становится", – вспомнил Виталий Гасаев.

Смотрите момент с фестиваля в Светлогорске с выступлением барнаульского кавээнщика.