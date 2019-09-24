Защищен и вооружен: где в Барнауле найти качественное снаряжение для страйкбола

Страйкбол как игра уже не нова. Пик ее популярности пришелся на 2015 год, когда известные блогеры стали активно пропагандировать это развлечение. Игра подразумевает полное сходство игроков реальным подразделениям, использование ими приводов, имитирующих реальные боевые аналоги. Что касается экипировки и одежды, зачастую применяются оригинальные изделия, которые используют настоящие бойцы и сотрудники подразделений.

Важность качественного снаряжения

Для любого бойца армии, сотрудников специальных подразделений абсолютно любой структуры очень важно иметь крепкую и надежную экипировку. Они должны быть уверены в ней во время стрессовых ситуаций, выполнения специальных боевых мероприятий. А так как страйкбол – это имитация реальных боевых действий, то и игроки стремятся экипироваться только качественными образцами. Многие собственноручно ищут хорошие варианты, зачастую покупая на иностранных ресурсах. Кто-то же наоборот, находит хороший страйкбольный магазин, который сотрудничает с официальными поставщиками тактического снаряжения и одежды в Алтайском крае.

Экипировка должна быть прочной, обязательно похожей или точно такой же, как у реальных подразделений армии. Особенно ценится, если она со временем стала потертой, это добавляет антуража и реалистичности процессу. Такие элементы, как бронежилеты, легкие системы бронирования, а также бронеплиты очень часто покупаются настоящие – у реальных производителей боевого снаряжения.

Страйкбольное оружие

Этому вопросу игроки уделяют отдельное внимание. Страйкбольное оружие должно полностью быть похожим на настоящие боевые образцы, чтобы все происходящие действия выглядели максимально реалистично. Многие опять же приобретают приводы исключительно в специализированных магазинах, там большой выбор различных моделей, имитирующих боевые. Есть в стоковом варианте, а есть уже тюнингованные, с множеством планок Пикатинни, установленным на них навесным оборудованием, в том числе коллиматорных прицелов, лазерных целеуказателей, тактических рукояток и т. д.

Более профессиональные игроки предпочитают собирать страйкбольные автоматы самостоятельно. Они покупают основу, стоковый вариант оружия, а все навесное оборудование, системы крепления приобретают отдельно, исходя из личных предпочтений. Стоит отметить, что некоторые элементы вполне могут быть использованы и на боевом оружии, к таким относится все оборудование, включая оптические прицелы, тактические рукоятки, элементы цевья и т. д.