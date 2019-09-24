Вторник, 24 Сентябрь, 15:03

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,95
€ 70,28
Обь
69см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Выборы-2019Отключения горячей воды
Новости

Защищен и вооружен: где в Барнауле найти качественное снаряжение для страйкбола

, ИА "Амител"
Экипировка и вооружение играют большую роль в азартном увлечении. Как сделать правильный выбор?

Страйкбол как игра уже не нова. Пик ее популярности пришелся на 2015 год, когда известные блогеры стали активно пропагандировать это развлечение. Игра подразумевает полное сходство игроков реальным подразделениям, использование ими приводов, имитирующих реальные боевые аналоги. Что касается экипировки и одежды, зачастую применяются оригинальные изделия, которые используют настоящие бойцы и сотрудники подразделений.

Важность качественного снаряжения

Для любого бойца армии, сотрудников специальных подразделений абсолютно любой структуры очень важно иметь крепкую и надежную экипировку. Они должны быть уверены в ней во время стрессовых ситуаций, выполнения специальных боевых мероприятий. А так как страйкбол – это имитация реальных боевых действий, то и игроки стремятся экипироваться только качественными образцами. Многие собственноручно ищут хорошие варианты, зачастую покупая на иностранных ресурсах. Кто-то же наоборот, находит хороший страйкбольный магазин, который сотрудничает с официальными поставщиками тактического снаряжения и одежды в Алтайском крае.

Экипировка должна быть прочной, обязательно похожей или точно такой же, как у реальных подразделений армии. Особенно ценится, если она со временем стала потертой, это добавляет антуража и реалистичности процессу. Такие элементы, как бронежилеты, легкие системы бронирования, а также бронеплиты очень часто покупаются настоящие – у реальных производителей боевого снаряжения.

Страйкбольное оружие

Этому вопросу игроки уделяют отдельное внимание. Страйкбольное оружие должно полностью быть похожим на настоящие боевые образцы, чтобы все происходящие действия выглядели максимально реалистично. Многие опять же приобретают приводы исключительно в специализированных магазинах, там большой выбор различных моделей, имитирующих боевые. Есть в стоковом варианте, а есть уже тюнингованные, с множеством планок Пикатинни, установленным на них навесным оборудованием, в том числе коллиматорных прицелов, лазерных целеуказателей, тактических рукояток и т. д.

Более профессиональные игроки предпочитают собирать страйкбольные автоматы самостоятельно. Они покупают основу, стоковый вариант оружия, а все навесное оборудование, системы крепления приобретают отдельно, исходя из личных предпочтений. Стоит отметить, что некоторые элементы вполне могут быть использованы и на боевом оружии, к таким относится все оборудование, включая оптические прицелы, тактические рукоятки, элементы цевья и т. д.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
14:55
"Небольшая накладка": министр спорта Алтая о переносе открытия "Титов-Арены" 0
14:38
Барнаульский перевозчик может потерять два маршрута из-за жалоб пассажиров 0
14:29
Более 12 млрд рублей взыскивают с бывшего замминистра сельского хозяйства России 1
14:08
Стационарам Бийска требуется в пять раз больше врачей 8
13:58
Жительница Барнаула больше не платит за воду по сломанным счетчикам 2
13:34
Фура с лососем растеряла рыбу по дороге на Сахалине. У людей праздник 1
13:28
На Алтае уголовник избил мать уплотнителем и угрожал ее убить 2
13:06
Молодой водитель сбил ребенка на перекрестке с обесточенным светофором 14
12:51
Вот это Удача. Огромный и неподъемный дом нашли у жены главы Росгвардии в Сибири 23
12:45
Защищен и вооружен: где в Барнауле найти качественное снаряжение для страйкбола 0
12:26
Жительница Барнаула взяла забытые деньги. Ей грозит колония 10
12:08
Барнаульскому кавээнщику напомнили о выступлении на одной сцене с президентом Украины 5
12:02
Завтра на Алтае начнет работу Всероссийский профориентационный форум 0
11:54
Высотный дом появится в тихом центре Барнаула возле старообрядческой церкви 3
11:49
Ученый: убирать опавшую листву вредно для здоровья людей 4
11:32
Барнаульцам расскажут об актуальных трендах в цифровом дизайне 3
11:21
Бийский приют для животных готов судиться с женщиной, рассказавшей про алабая в реке 9
11:15
Бабье лето в Алтайском крае подходит к концу 1
10:35
Мужчина спас девушку из горящей квартиры, свесившись из окна. Видео 6
10:25
Дети чаще всего пропадают в Сибири. Названы регионы, где убегают от родителей 0
10:15
Александр Гордон расскажет на Первом канале о проблеме приемных детей с Алтая 0
09:56
Пересадка костного мозга избавила японца от шизофрении 1
09:49
Сибиряк с помощью мертвого голубя и трех груш хотел устроить теракты в поселке 3
09:36
Изобилие международного партнерства: бизнес региона приглашают на престижную выставку 0
09:20
Пережившие ледниковый период рачки поселились на Алтае и выгнали конкурентов 1
09:08
Открытие "Титов-Арены" в Барнауле перенесли. Первый матч там состоится 28 сентября 9
08:57
Ученые объяснили значение "индекса самогона" 9
08:44
Барнаульцы на велосипедах отправились в полугодовое путешествие до Бали 20
08:32
Экспортировать станет проще: новые возможности для предпринимателей 0
08:16
Какая будет погода в Алтайском крае в октябре 2
08:02
Перед лицом болезни все равны: почему важно вовремя проходить онкоскрининги 1
07:54
Мэр Бийска назначил дату начала отопительного сезона 0
07:40
Ученые рассказали, что две недели "на диване" серьезно повлияют на здоровье 0
07:27
МИД Эстонии заявил, что Красная армия не освобождала страну от нацистской Германии 6
07:17
Команда готова, арена – почти. В ХК "Динамо-Алтай" рассказали о готовности к сезону 3
07:04
"Какой-то политический инцест". В Барнауле обсудили возвращение выборов мэра города 13
06:48
Осень – время, когда хочется спать. Смешные фото уснувших людей 0
06:29
Застройщики могут выдохнуть. Для исторических зданий Барнаула определят границы 0
06:05
Тотальный контроль. Как в аэропорту Барнаула "читают" багаж и проверяют состав золота 12
23:45
Барнаульцы недовольны работой общественного транспорта 11
23:09
Суд не оправдал сотрудников Алтайского шинного комбината, обвиненных в воровстве 9
22:46
Россию могут не допустить к Олимпийским играм в Токио 4
22:15
По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 человек 4
21:52
Владимир Путин назвал распространение рака вызовом всему человечеству 6
21:16
Россия стала участником Парижского соглашения по климату 5
20:45
Недобросовестный ИП 5 месяцев не платил зарплату сотрудникам в Новоалтайске 1
20:11
Сенатор пожаловался в СК из-за юмористического блога КВНщика 4
19:43
Девочка-подросток получила полгода условно за кражу денег у соседки в Алтайском крае 0
19:17
Игрушечного Усаму бен Ладена продают в российских магазинах 0
18:45
Организм женщины начал отторгать лицо, пересаженное ей 6 лет назад 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.