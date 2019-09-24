Молодой водитель сбил ребенка на перекрестке с обесточенным светофором

Водитель ВАЗ-2107 сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Челюскинцев рядом с домом № 80, сообщили Amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

24 сентября около семи утра девятилетняя девочка переходила дорогу по зебре справа налево (по ходу движения транспорта), и оказалась под колесами "семерки".

По предварительной информации правоохранителей, 19-летний водитель нарушил ПДД, не уступив дорогу пешеходу.

Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. В частности установлено, что в момент аварии светофор на перекрестке был обесточен.