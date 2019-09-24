Молодой водитель сбил ребенка на перекрестке с обесточенным светофором

Водитель ВАЗ-2107 сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Челюскинцев рядом с домом № 80, сообщили Amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
24 сентября около семи утра девятилетняя девочка переходила дорогу по зебре справа налево (по ходу движения транспорта), и оказалась под колесами "семерки".
По предварительной информации правоохранителей, 19-летний водитель нарушил ПДД, не уступив дорогу пешеходу.
Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. В частности установлено, что в момент аварии светофор на перекрестке был обесточен.
Комментарии
Ладно на мерсах летают, но ВАЗ-2107 то куда летел перед переходом
Только исскуственная неровность поможет.
24.09.2019 13:23
- гость -
Неа, не поможет.
Только выскакивающие столбики на дороге как пешеход заступил за поребрик на дорогу - сразу все всё увидят и успеют остановиться перед переходом. Слепые и неусползатормозитьмашинатяжолая , а также, он неожиданно как выпрыгнет - выпилятся быстро.
Только выскакивающие столбики на дороге как пешеход заступил за поребрик на дорогу
А это интересно. Тогда если мальчик будет стоять рядом с переходом все авто будут ползти
По фото явно видно, что ребенок переходил дорогу не по пешеходному переходу, а значительно дальше. Есть свидетели, что ребенок перебегал перед грузовиком. В чем здесь вина водителя? Я бы еще нанял хороших юристов, что бы значительно улучшить свой бюджет и качественно испортить жизнь родителям ребенка.
что то часто стало наездов на переходах. Пока неровности и столбики не установили, а их не установят в обозримом времени. Надо еще раз поговорить с детьми о правильном переходе сложных многополосных улиц. И начинать не с того что он имеет на что то право, а с того что он обязан, прежде перед собой и своим здоровьем.
Я как водитель вижу как многие люди идут по переходам не поворачивая головы в сторону автомобиля, хотя как пешеход считаю это своей обязаностью убедится, что автомобиль заметил меня и предпринял действие на остановку. Да я прав, но зачем мне эта правата если меня собьют?!
24.09.2019 13:23
- гость -
искусственная неровность - это гвоздь забитый в башку.
девятилетняя девочка переходила дорогу по зебре
Зачем в статье врать? Или 19 летний водитель ходил на митинги и дело хотят сфабриковать?
Какая разница где переходил это ребёнок.
24.09.2019 14:42
- гость -
Какая разница где переходил это ребёнок.
Действительно. Это же ребенок. Пусть и по площади Октября на самокате катается?
"девочка переходила дорогу по зебре справа налево (по ходу движения транспорта)"
описание - огонь!
кто-нибудь смог представить эту схему?
По ходу движения в сторону Горы или в сторону Строителей?
24.09.2019 14:30
гость
пишут новости так, что бы вызвать наибольший резонанс. Лайки, просмотры, комментарии...
24.09.2019 14:22
- гость -
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Жизнь важнее вашей спешки. Видел как водила несется через пешеходный, не пропуская пешеходов, сэкономив 2 секунды, а потом минуту стоит на светофоре.
24.09.2019 14:52
- гость -
это сообщили Amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции. Зачем отделению пропаганды БДД врать? Или в ГИБДД сообщили не так, а амиковцы наврали? И почему вдруг если девочка переходила не по зебре, просмотров будет меньше? Может наоборот?