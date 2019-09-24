Более 12 млрд рублей взыскивают с бывшего замминистра сельского хозяйства России

Воронежский арбитраж удовлетворил иск группы "Благо" о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего замминистра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова в рамках дела о банкротстве ГК "Маслопродукт", пишет "Коммерсантъ".

Сам Бажанов называет решение суда "продолжением рейдерского захвата" его активов. Он планирует подать на апелляцию.

19 сентября арбитражный суд Воронежской области вынес решение о привлечении Бажанова к субсидиарной ответственности по долгам ЗАО "Ойл Продакшн". Было решено взыскать с него весь размер задолженности, включенной в реестр требований кредиторов – 12,12 млрд руб. Почти 10 млрд приходится на требования ООО "Компания "Благо".

Решение может быть обжаловано до 29 сентября.

Таким образом, суд счел доказанным, что в 2011 году действия экс-чиновника привели к отчуждению имущества ЗАО и формированию у юрлица огромной кредиторской задолженности.

Это уже вторая попытка взыскать с Бажанова долги "Ойл Продакшн", отмечает издание. Летом прошлого года первая инстанция пришла к выводу, что основатель "Маслопродукта" являлся конечным бенефициаром ЗАО, однако не поверила доказательствам осуществления им контролирующих функций. "Благо" добилась отмены этого решения, иск был возвращен в воронежский суд.