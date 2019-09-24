Жительница Барнаула, "охладившая" следовательницу в квартире мужа, пойдет под суд

Жительница Барнаула предстанет перед судом по обвинению в не опасных для жизни и здоровья насильственных действий в отношении следователя полиции, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В производстве следователя находилось уголовное дело по факту мошенничества, совершенного жителем Барнаула. В рамках дела следователь совместно с оперативными сотрудниками и понятыми проводили обыск в квартире родственников фигуранта уголовного дела", – рассказали следователи.

Во время обыска в комнату зашла 55-летняя супруга обвиняемого и стала мешать сотрудникам полиции. Отмечается, что женщина оскорбляла следователя, вылила на нее стакан воды, а также причинила телесные повреждения.

Женщина вину признала в полном объеме, свои действия она объяснила личной неприязнью в отношении представителя власти. Уголовное дело направлено в суд.