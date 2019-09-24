Массовое убийство в школе предотвратили в Кирове. Ученик планировал нападение

В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замруководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимира Макарова.

По словам Макарова, на днях полиции стало известно, что один из учащихся интересуется темой школьного насилия и планирует атаку. Для этого ученик хотел использовать холодное оружие и самодельное взрывное устройство.

Другие подробности пока не раскрываются.

В прошлом году произошло массовое убийство в Керченском политехническом колледже. Днем 17 октября 2018 года в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек – 16 учащихся и пять сотрудников заведения. С оружием в колледж пришел студент четвертого курса Владислав Росляков. Он покончил с собой в библиотеке. Было возбуждено дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.