Алтайские атлеты успешно выступили на фестивале Arnold Classic Europe в Барселоне

Алтайские спортсмены успешно выступили на фестивале Arnold Classic Europe-2019 – самом крупном и одном из самых престижных турниров бодибилдеров в Европе, названный в честь Арнольда Шварценеггера, сообщает "Алтайский спорт".

Турнир проходил с 20 по 22 сентября в Барселоне под эгидой Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB). Среди сотен участников более чем из 30 стран мира хорошо показала себя и российская делегация, в которую вошли представители Алтайского края.

Евгений Шобик стал абсолютным чемпионом в категории "Фитнес, мужчины". Евгений Константинов занял первое место в категории "Классический бодибилдинг 175 см". Григорий Солошенко стал бронзовым призером в категории "Классический бодибилдинг 175 см". Андрей Бондаревский занял 4-е место в категории "Пляжный бодибилдинг 176 см".

Нелли Мошкина заняла 3-е место в категории "Фитнес-бикини 172 см". Яна Захарова попала в четверку сильнейших в абсолютной категории "Фитнес, женщины".