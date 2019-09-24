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Барнаул вошел в десятку городов РФ, где можно недорого отдохнуть

, ИА "Амител"
Осенью туристам в Алтайском крае, как правило, хватает 2,5 тысячи рублей в сутки
Фото: ap22.ru

Фото: ap22.ru

Барнаул стал шестым в рейтинге городов России, где можно отдохнуть этой осенью, уложившись в достаточно скромный бюджет, сообщает туристический портал "ТурСтат".

Возглавили список Великий Новгород, Рязань и Вологда. Дополнили пятерку Псков и Сергиев Посад. Замкнули десятку Смоленск, Липецк, Брянск и Ижевск.

Во всех этих городах осенью туристы, как правило, укладываются в бюджет 2,5 тысячи рублей в сутки.

Ранее Барнаул возглавил список популярных у туристов городов России, где они могут сэкономить на проживании больше всего. Гости города весной 2019 года тратили на это в среднем 1,1 тысячи рублей в сутки.

В число лидеров также вошли Калининград (1,2 тысячи рублей в сутки), Екатеринбург и Симферополь (по 1,3 тыс. р.). Немного дороже проживание обходилось туристам в Твери и Туле (1,5 тыс. р.).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.09.2019 15:10
- гость -

Только что туристам делать в Барнауле? Ради чего сюда можно поехать в тур? Транзит не в счет...

24.09.2019 15:17
- гость -

ГДЕ тут отдыхать
ЧЕМ тут заниматься
юмористы

24.09.2019 15:18
- гость -

о, по лестнице знаменитой тудой-сюдой шариться

24.09.2019 15:47
месный

недорого отдохнуть можно в любом месте где живёшь и ехать никуда не нада, нет в сравнении с Барнаул тут чего то для чего из своего сюда именно ехать.

24.09.2019 15:49
Сэм

Насмешили

24.09.2019 16:18
- гость -

Как так может быть? отдыхать тут можно за 2,5тыс. в сутки, а работать за 700р.?? Что-то с этим городом не так...

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