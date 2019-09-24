Барнаул вошел в десятку городов РФ, где можно недорого отдохнуть

Барнаул стал шестым в рейтинге городов России, где можно отдохнуть этой осенью, уложившись в достаточно скромный бюджет, сообщает туристический портал "ТурСтат".
Возглавили список Великий Новгород, Рязань и Вологда. Дополнили пятерку Псков и Сергиев Посад. Замкнули десятку Смоленск, Липецк, Брянск и Ижевск.
Во всех этих городах осенью туристы, как правило, укладываются в бюджет 2,5 тысячи рублей в сутки.
Ранее Барнаул возглавил список популярных у туристов городов России, где они могут сэкономить на проживании больше всего. Гости города весной 2019 года тратили на это в среднем 1,1 тысячи рублей в сутки.
В число лидеров также вошли Калининград (1,2 тысячи рублей в сутки), Екатеринбург и Симферополь (по 1,3 тыс. р.). Немного дороже проживание обходилось туристам в Твери и Туле (1,5 тыс. р.).
Комментарии
Только что туристам делать в Барнауле? Ради чего сюда можно поехать в тур? Транзит не в счет...
ГДЕ тут отдыхать
ЧЕМ тут заниматься
юмористы
о, по лестнице знаменитой тудой-сюдой шариться
недорого отдохнуть можно в любом месте где живёшь и ехать никуда не нада, нет в сравнении с Барнаул тут чего то для чего из своего сюда именно ехать.
Насмешили
Как так может быть? отдыхать тут можно за 2,5тыс. в сутки, а работать за 700р.?? Что-то с этим городом не так...