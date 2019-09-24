Барнаул вошел в десятку городов РФ, где можно недорого отдохнуть

Барнаул стал шестым в рейтинге городов России, где можно отдохнуть этой осенью, уложившись в достаточно скромный бюджет, сообщает туристический портал "ТурСтат".

Возглавили список Великий Новгород, Рязань и Вологда. Дополнили пятерку Псков и Сергиев Посад. Замкнули десятку Смоленск, Липецк, Брянск и Ижевск.

Во всех этих городах осенью туристы, как правило, укладываются в бюджет 2,5 тысячи рублей в сутки.

Ранее Барнаул возглавил список популярных у туристов городов России, где они могут сэкономить на проживании больше всего. Гости города весной 2019 года тратили на это в среднем 1,1 тысячи рублей в сутки.

В число лидеров также вошли Калининград (1,2 тысячи рублей в сутки), Екатеринбург и Симферополь (по 1,3 тыс. р.). Немного дороже проживание обходилось туристам в Твери и Туле (1,5 тыс. р.).