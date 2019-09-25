101 новоселье. Как в Алтайском крае сироты получают квартиры

Два года ожидания и собственная квартира в 20 лет. Мечты сбываются, уверена студентка Алтайского политехнического техникума Александра Букреева, которая весной 2019 года получила однокомнатную квартиру в Новоалтайске от государства. Произошло это событие в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот в Алтайском крае

Не ожидала, что такое бывает

Девушка успела пожить у сестры, а после того как поступила учиться в техникум, снимала квартиру. Своей однокомнатной квартирой Александра очень довольна. Говорит, что не верила, что такое действительно возможно.

"Я с 18 лет стою в очереди. Сейчас мне 20 лет. Так что ждала эту квартиру два года. Раньше жила у сестры, потом снимала квартиру. Когда снимала, платила и арендную плату, и коммуналку. Сейчас очень рада, что теперь есть свой дом. Заехала сюда не так давно, ремонт еще не делали. Но и не надо было – все очень чисто и аккуратно. Квартира была полностью готова. Вообще нравится. Очень дружелюбные соседи. Не ожидала, что такое бывает, что можно получить квартиру, что государство помогает", – рассказывает девушка.

Александра – одна из 36 жителей Алтайского края, которые получили жилье в этом году в Новоалтайске. У девушки была возможность встать на очередь в Барнауле, но она выбрала Новоалтайск. Считает, что здесь для нее лучше: "Мне отсюда и до колледжа удобно добираться, и район здесь гораздо тише и спокойнее, чем в Барнауле".

Как только получила квартиру, Александра завела себе пушистую подружку – кошечку. С ней в новом доме гораздо уютнее. И как настоящая хозяйка, уже думает о том, как приукрасить свое жилье.

"Обои пока не планирую переклеивать. Думаем, потом попозже стены покрасить. Мне так больше нравится, и потолок хочу сделать натяжной", – делится планами на будущее Александра.

101 новоселье

"В Новоалтайске в этом году будет приобретено еще двадцать квартир в ноябре и девять в декабре", – рассказала начальник отдела учета и предоставления жилых помещений Регионального жилищного управления Оксана Вишнева.

Она сообщила, что в 2019 году на реализации мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот из федерального и краевого бюджетов выделено 498 млн рублей. С начала года новоселье отпраздновал уже 101 человек: 36 – в Новоалтайске, 64 – в Бийске и один – в Барнауле.

В целом в Алтайском крае программа по предоставлению жилых помещений детям-сиротам действует в регионе с 2013 года, с этого времени квартирами обеспечили почти 1500 человек.

Вишнева подчеркнула, что уже третий год квартиры для детей-сирот приобретаются только в новых домах. Перед оформлением их осматривает специальная комиссия, в состав которой входят представители краевого Минстроя, регионального жилищного управления, Государственной инспекции Алтайского края, местных администраций, органов опеки и попечительства, а также Общероссийского народного фронта.

Специалисты проверяют качество жилого помещения, установленной сантехники и канализации, окон, батарей, внутренней отделки, а также общее состояние многоквартирного дома.

Само жилье предоставляется на условиях договора найма специализированного жилого помещения, после чего при наличии у лица положительного заключения органов опеки и попечительства о том, что человек не находится в трудной жизненной ситуации, с ним заключается договор социального найма на жилье, позволяющий впоследствии приватизировать квартиру.

Сегодня в Алтайском крае в список детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа внесено более 7 000 человек. Из них 5 000 – совершеннолетние, то есть имеющие право на получение жилья. В Минстрое отмечают, что обеспечение жильем этой категории граждан остается одним из приоритетных направлений работы правительства края. В 2018 году был обеспечен 421 человек, что превышает показатели прошлых лет в два раза.