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Барнаульские депутаты придумали, за какие еще нарушения можно наказывать рублем

, ИА "Амител", Елена Маслова
В Алтайском крае хотят ввести штрафы за сугробы на тротуарах и отсутствие праздничного оформления
Фото: Amic.ru

Фото: Amic.ru

Депутаты краевого Заксобрания намерены пересмотреть наказания за нарушения благоустройства в городах и селах. С такой инициативой к ним вышли барнаульские коллеги. Поправки в региональный закон об административной ответственности рассмотрят в первом чтении 26 сентября на сессии АКЗС.

Amic.ru сравнил действующий закон и проект поправок и выяснил, что изменится.

1. Снег на тротуары и газоны убирать нельзя

Сейчас так: штрафом карается только несвоевременная очистка территорий общего пользования от листвы, порубочных остатков деревьев и снега.

Станет так: наказывать будут, если не убрана еще и прилегающая территория, а также если снег складируется на тротуарах, в дворовых проходах и проездах, на газонах, кустарниках, у водоразборных колонок и в других местах.

Прилегающую территорию определят сами муниципалитеты в своих правилах благоустройства. Причем делать это будут согласно краевому закону, принятому в марте текущего года. 

В законе будут прописаны общие подходы к определению прилегающей территории и, по сути, он дает возможность муниципалитетам активнее и на законных основаниях привлекать бизнес к благоустройству. Как приводила весной пример Стелла Штань, представитель губернатора и правительства в АКЗС, уборка парковок у ТЦ вполне может стать сферой ответственности самого торгового объекта.

Вице-спикер Барнаульской гордумы Сергей Струченко объяснил Amic.ru, что в столице края сегодня есть только предварительные проекты понимания прилегающих территорий. Согласно одному из них, прилегающая территория многоквартирного дома может составлять 10 метров по периметру от границ земельного участка, на котором он расположен.

По данным Amic.ru, тезис о прилегающей территории не разделяют в правительстве, и его еще будут обсуждать между первым и вторым чтениями.

2. Парковаться на детских спортивных площадках нельзя

Сейчас так: парковка запрещена на газонах и площадках с зелеными насаждениями.

Станет так: к запрещенным для парковки территориям отнесут также детские и спортивные площадки и площадки для выгула животных.

Такие запреты, впрочем, традиционно сопровождаются критикой со стороны владельцев авто, которые в ответ упрекают власти в непродуманной градостроительной политике, из-за которой доступных парковок катастрофически не хватает.

3. Мелким нарушениям придали больший статус

Сейчас так: штраф выписывают за перемещение, снос, плохое содержание так называемых малых архитектурных форм, к числу которых относятся скамейки, урны, ограждения, указатели, расположенные на территориях общего пользования, детских, игровых и спортивных площадках.

Станет так: все перечисленные проступки заменили на более широкое понятие – нарушение требований к размещению и содержанию строительных, детских, игровых и спортивных площадок, а также площадок для выгула животных, парковок, малых архитектурных форм.

4. Убирать снег и сосульки обязательно

Вводится новое наказание – за несоблюдение порядка уборки снега, наледей, обледенений, сосулек с крыш, пандусов, а также перед входами в здания. Норма не касается многоквартирных домов. То есть также направлена в первую очередь на контроль за работой бизнеса.

5. Праздничное оформление нужно делать и нельзя его портить

Предусматривается новый вид "преступления" – нарушение требований по размещению, содержанию и использованию праздничного оформления, а также его повреждение, перемещение и снос.

В этом вопросе, считает председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов, важно не допускать перегибов. Чтобы не было ситуаций, когда магазин принуждают поставить елку у входа на Новый год. Однако само праздничное оформление должно быть, считает он.

Какой штраф?

Штраф во всех случаях составляет от 500 до 3 тыс. рублей – для граждан, 1-10 тыс. – для должностных лиц, 5-50 тыс. – для юрлиц.

Кто исполнитель?

Ответственными за признание нарушений будут местные административные комиссии. Правда, интенсивность работы таких комиссий и их финансовый результат весной вызвали критику министра финансов края Данила Ситникова.

Он рассказывал, что при общем объеме расходов краевого бюджета в 2018 году на содержание местных административных комиссий в 18 млн рублей "выхлоп" от их работы в виде штрафов составил всего 4,7 млн на весь регион. В таких районах, как Быстроистокский, Ельцовский, Залесовский, Ключевский, Змеиногорский, Курьинский, штрафы и вовсе не собрали.

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Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

25.09.2019 07:22
БарнАулец

Я чувствую себя чужим на этом празднике жизни

25.09.2019 07:33
Гость

Поднимите уровень жизни, и у людей будет отличное настроение на Новый год без всякого оформления.

25.09.2019 07:38
Чучмек

Парковочных мест всегда будет не хватать, поэтому стоны автомобилистов побоку

25.09.2019 08:07
- гость -

на тротуары снег не не сыпать понятно, но на газоны зимой и надо ссыпать, куда же еще?
Дед.

25.09.2019 08:09
гость

Администрации свою территорию совсем содержать не хотят.

25.09.2019 08:14
- гость -

25.09.2019 07:38
Чучмек
Вот не поверите, но часто сталкиваюсь с такой ситуацией, парковка свободная, но подъезжает машина и паркуется у самого выхода из подъезда!

25.09.2019 08:47
- гость -

А что еще могут придумать эти уголовнички, артисты и спортсмены?! Перекинуть ответственность на горожан, все логично. Что бы в будущем им перед администрацией не вываливали снег, мусор и другое непотребство.

25.09.2019 08:48
Алиса

Комсомольский закатали в асфальт, а где ливневки?
После первого же дождя потоки рек по щиколотку, в туфлях перейти дорогу не возможно.
Вот КАК можно так работать? Такое чувство , что делается все не для людей, а для распила бабок.

25.09.2019 08:51
Алиса

Кого нибудь за отсутствие ливневок, а потому быстрый износ дороги, штрафовать будут?

25.09.2019 08:53
Алиса

Я не принижаю результат, да дорога стала ровной, появились тратуары вместо колдобин. ДА, это отлично! НО, нет основного показателя качества - ливневок.

25.09.2019 09:12
- гость -

Когда депутатов начнут наказывать рублем? за предвыборные обещания, за коррупцию, за бездействие и т.п.? может хватит народу служить на благо депутатов и их детишек?

25.09.2019 09:13
- гость -

Окончательно закошмарят бизнес. А кто-то получит премию за дополнительные неналоговые поступления в бюджет.
Паразиты

25.09.2019 09:13
- гость -

25.09.2019 08:53
Алиса И что там после сильных дождей стоит большая лужа? Как например под мостом на Малахова? Нет? Значит все нормально.

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