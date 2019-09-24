Потребление орехов снижает риск ожирения на 23%

Потребление хотя бы 14 граммов орехов в день снижают риск ожирения на 23%, сообщает "Российская газета" со ссылкой на портал Medical Xpress.

К таким выводам пришли ученые из Гарвардского университета на основе 25 лет наблюдения за здоровьем 290 тысяч работников здравоохранения.

С 1986 по 2011 года они регулярно проходили взвешивание и анкетирование, где среди прочих вопросов, касающихся питания, вредных привычек и двигательной активности, они указывали, сколько орехов они потребляют.

В результате в долгосрочной перспективе любители орехов страдали ожирением значительно реже, чем те, кто их почти не потреблял. 14 граммов орехов в день статистически снижали риск прибавки пяти и более килограммов на протяжении четырех лет на 23%. За скобки общего правила вывели ореховое масло, влияние которого на вес не прослеживается.

Ученые связывают позитивный эффект с тем, что орехи содержат много клетчатки, на переваривание которой уходит больше времени, следовательно, человек дольше ощущает сытость. Ореховое волокно активно связывается с жирами кишечника, заставляя вырабатывать больше энергии, выводя лишние калории.