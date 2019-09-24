Дефицит витамина D повышает риск ранней смерти в разы

Нехватка витамина D в организме более чем в три раза повышает риск преждевременной смерти, показало исследование австрийских ученых из Центрального госпиталя Вены.

Как сообщает издание о здоровье и медицине "МедикФорум", они установили, что снижение уровня солнечного витамина, который вырабатывается нашей кожей под воздействием лучей, связано с вероятностью раннего ухода из жизни по любой причине.

Исследование показало, что пациентам-диабетикам угрожает еще более высокий риск преждевременной смерти – они умирают в четыре с половиной раза чаще при дефиците витамина D.

В общей сложности исследователи проанализировали истории болезней около 80 000 диабетиков всех возрастов, которые собирались в период с 1991 по 2011 годы. Затем информация по смертности была сопоставлена с общенациональной за тот же самый период.

Более высокий уровень данного витамина, наоборот, сокращал на 34% риск смерти. Впрочем, среди пациентов в возрасте от 75 лет и старше никакой подобной связи обнаружено не было.

Вместе с тем благотворительные общества помощи диабетикам уже заявили о том, что исследование не доказало причинно-следственную связь, то есть оно не утверждает, что именно дефицит витамина D способствует ранней смерти.