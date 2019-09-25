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Расти, "дерево дружбы". Молодые китайские предприниматели посетили Алтайский край

, ИА "Амител"
В Барнауле стартовал проект Soft skills
Фото: altaimolodoi.ru

Фото: altaimolodoi.ru

Молодые предприниматели Алтайского края смогут представить китайским коллегам свои проекты, заключить контракты и получить поддержку иностранных инвесторов. Такие возможности открывает перед региональными бизнесменами Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор. Он проходит с 21 по 29 сентября 2019 года в рамках Конгресса молодых лидеров инновационного развития и проекта Soft skills. Открытие мероприятий прошло 21 сентября в торжественной обстановке.

Толчок для внедрения идей

Мероприятия собрали на одной площадке студентов, молодых предпринимателей, руководителей предприятий, представителей рабочей молодежи, резидентов Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора, лучших специалистов по профессиональной ориентации молодежи.

В течение девяти дней в рамках конгресса пройдут образовательные и конкурсные мероприятия: региональный этап всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России – 2019", конкурсы лучших практик профессионального самоопределения молодежи "Премия Траектория – 2019", Форум рабочей молодежи, российский этап проекта Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора. В Алтайском крае региональное представительство бизнес-инкубатора действует второй год.

Конгресс даст старт новым проектам и деловым отношениям, отметила начальник краевого управления молодежной политики и реализации программ общественного развития, руководитель Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора в Алтайском крае Екатерина Четошникова.

"Я уверена, что благодаря платформе Soft skills у молодых предпринимателей, представителей рабочей молодежи появится много перспективных идей. Очень рада, что резиденты из Китая стали частью большой команды. Региональное представительство Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора в Алтайском крае действует второй год. Мы понимаем важность программы, разделяем ее цели, успешно реализуем в нашем регионе. Бизнес-инкубатор – уникальная акселерационная программа, которая позволит выводить российские проекты на китайский рынок и привлекать китайские инвестиции в российскую экономику. Алтайскому краю есть что предложить Китаю", – отметила Екатерина Четошникова.

Форумы в рамках конгресса также позволяют наладить прямой, открытый и откровенный диалог между студентами, представителями муниципалитетов, органами государственной власти, работодателями, заметила депутат Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова.

"Сегодня есть настоящий, качественный запрос на новые конкурентоспособные идеи и проекты, серьезные команды, а самое главное – ярких, талантливых, думающих и неравнодушных молодых людей. Благодаря конгрессу ребята получили возможность реализовать себя, запустить новые проекты и развивать существующие", – отметила она.

Алтайские идеи, китайские инвестиции

Делегация из китайской провинции Цзилинь, в которую вошли руководители предприятий, предприниматели и студенты, приехала в Барнаул, чтобы принять участие в российском этапе проекта российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора. Его представительство сейчас действует в 12 китайских и 12 российских городах. Генеральный секретарь фонда содействия молодежному предпринимательству и трудоустройству провинции Цзилинь господин Сюй Мэн отметил, что рад был приехать в Алтайский край и участвовать в бизнес-инкубаторе.

"Надеюсь, что время, проведенное здесь, будет эффективным, мы сможем заключить контракты, и в дальнейшем наше сотрудничество будет только процветать", – отметил он.

И такой опыт уже есть. Так, именно благодаря бизнес-инкубатору – 2018 директор компании "Царская псовая охота" Кристина Карамышина смогла найти китайских партнеров для развития туристического бизнеса. А проект "Бэби Билдинг" школы доктора Комиссарова получил предложение от китайских инвесторов по строительству клиники.

Добавим, что в прошлом году в Китае на открытии проекта Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор была заложена традиция "дерево дружбы". Продолжили ее и на алтайской земле. Сю Мэн и Екатерина Четошникова как руководители делегаций полили дерево – символ партнерства, взаимоотношения и дружбы двух стран, чтобы его корни укрепились и оно принесло хорошие плоды.

Мнения участников

Для молодых предпринимателей Алтайского края и Барнаула конгресс – это возможность показать и проявить себя, а также познакомиться с опытом коллег. Многим из них открыть свое дело помог региональный этап федерального проекта "Ты – предприниматель". Сейчас они рассчитывают на получение новых знаний и новых идей.

Инна Кузьменко: "Свою ногтевую студию я зарегистрировала после того, как прошла в 2018 году программу "Ты – предприниматель". В проекте Soft skills участвую в первый раз. Очень интересно, но и очень волнительно. Важно, что на такой площадке соберутся молодые предприниматели, которые получат новые знания и опыт. Также они смогут представить себя и свою сферу".

Филипп Девянин: "Я тоже был участником программы "Ты – предприниматель" в 2018 году, потом обучался в школе "Альфа". У меня компания по производству детской мебели, работаю больше года и могу сказать, что уже пользуюсь успехом на рынке. Планирую, что эта площадка позволит привлечь новых клиентов и партнеров".

Юлия Кабанченко: "Моя компания – это центр изучения истории и обществознания "Клио", который работает уже год. В прошлом году получилось принять участие в федеральной программе "Ты – предприниматель" и оформить идею как бизнес-проект. В этом году на площадке конгресса хочется представить проект, рассказать о центре, что мы открыты для сотрудничества. Также хочется пообщаться с такими же молодыми предпринимателями, услышать их идеи, предложения, обменяться опытом".

Справка

Стартовая платформа для молодых лидеров инновационного развития Soft skills предоставляет возможность молодым людям научиться методам проектной деятельности, получить новые компетенции в области soft skills, расширить свой кругозор за счет непосредственной вовлеченности в образовательную программу, а также начать сотрудничество с коллегами.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.09.2019 08:30
гость

дерево дружбы с китайцами, смешно, они же спилят

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