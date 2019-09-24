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Барнаулец спас бездомных при пожаре в бесхозном сарае

, ИА "Амител"
Четыре человека получили ожоги, один из них погиб
Артем Бабин / Фото: vk.com/barneos22

Артем Бабин / Фото: vk.com/barneos22

Барнаульский спасатель по дороге с работы заметил пожар и не прошел мимо. В результате жизни трех человек оказались спасены. Об этом сообщает паблик Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

Возгорание случилось в понедельник, 23 сентября, на улице Белинского. Горела бесхозная постройка.

Когда Артем Бабин направился к сараю, чтобы узнать, есть ли в нем люди, навстречу ему выбежал человек. Его одежда горела.

Барнаулец быстро потушил полыхающую ткань, сориентировался в ситуации и вызвал пожарных. Из горящего строения слышались крики, но Бабин не рискнул броситься в огонь.

"Войти туда без спецкостюма – верное самоубийство", — объяснил он.

Сотрудники МЧС прибыли за три минуты. Они потушили огонь и спасли еще двух человек. Третий мужчина, находившийся там, погиб.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Как сообщает "Комсомольская правда", бездомные развели костер, чтобы погреться, распивая спиртные напитки. Пожар начался, когда они уже спали.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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