Прокуратура защитила право школьника на "прическу Ибрагимовича"

Прокуратура Сосновоборска выступила в защиту прав ученика четвертого класса городской школы, которому пригрозили перевести на надомное обучение за прическу в стиле Златана Ибрагимовича.

"Прокуратура установила, что требование директора школы изменить прическу ученика, противоречит положениям законодательства об образовании, ограничивает его право на самовыражение", — уточняет пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В связи с этим директору школы внесено представление о необходимости исключить из положений школы требования к прическам обучающихся.

Напомним, подросток выбрил виски, обесцветил волосы и собрал их в пучок, чтобы быть похожим на своего любимого футболиста – нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича. Администрация школы считает, что окрашивание волос в яркие цвета пошло с Запада от представителей сексуальных меньшинств.

Также педагоги ссылаются на "Гитлерюгенд" – юношескую военизированную нацистскую организацию, существовавшую в Германии с 1926 по 1945 год. Завуч Ольга Смирнова показала ребенку распечатку статьи с критикой подобных причесок. В этом материале автор ссылался в том числе и на стрижки, которые носили члены "Гитлерюгенда".

Бывший капитан сборной России, а ныне советник президента Российского футбольного союза Алексей Смертин выразил поддержку ученику и пригласил его на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года Россия – Шотландия. Мальчика поддержали многие тренеры, включая Юрия Семина и Валерия Карпина, а также сборная России в полном составе.