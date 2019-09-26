Встречают по "наружке": почему оформление и реклама делают ваш бизнес успешнее

Популярная в народе поговорка "Встречают по одежке" вполне применима и к бизнесу: об имидже компании, как и об имидже человека, изначально судят именно по внешним атрибутам – наружной и интерьерной рекламе, визиткам и буклетам. И чем презентабельнее они выглядят, тем успешнее считается фирма. Поэтому качественная рекламная продукция – то, без чего, пожалуй, не может обойтись сегодня ни одно заведение, работающее с клиентами, будь то магазин, кафе, салон красоты, банк или фитнес-центр.

Какой должна быть реклама, чтобы клиент с легкостью запомнил вас, выделяя из десятка конкурентов, нашел и вернулся снова? Конечно, яркой, но при этом ненавязчивой, грамотно и профессионально исполненной и изготовленной из качественных материалов. А изготовить такую в Барнауле могут в рекламно-производственной компании "РосСибБар", имеющей более чем семилетний опыт на рынке.

РЕЦЕПТ УСПЕХА: СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЛЮС КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

В РПК "РосСибБар" понимают всю важность качественного оформления для имиджа компании, поэтому здесь работает команда настоящих профессионалов: дизайнеры, менеджеры, монтажники-изготовители. Собственное производство позволяет не только предлагать клиентам наиболее доступные цены, исключая комиссию посредников, но и полный цикл рекламных услуг, среди которых:

изготовление и монтаж наружной и внутренней рекламы любой сложности;

услуги широкоформатной печати, плоттерной резки и оперативной полиграфии;

размещение рекламы на автотранспорте;

разработка дизайна любой сложности;

создание сайтов;

услуги по согласованию наружной рекламы с администрацией;

регистрация торговых марок;

сувенирная продукция.

Профессиональное оборудование ведущих зарубежных марок – плоттеры, МФУ, лазерные станки, резаки и другие инструменты – делают возможности компании практически безграничными, позволяя наносить изображение на любые поверхности – баннеры, флаги, холсты, обои, постерную бумагу, самоклеящуюся пленку, а также брендировать автотранспорт. Мощность производства позволяет изготавливать большие тиражи, а для доставки продукции и удобства клиентов имеется собственная транспортная служба.

Недавно РПК "РосСибБар" переехала и ждет как постоянных, так и новых клиентов в уютном офисе на ул. Матросова, 48. В связи с расширением производства компания также приглашает на работу менеджера по продажам: "Мы ждем тех, кто не может жить без рекламы и хочет трудиться в дружном, сплоченном коллективе!"

Рекламно-производственная компания "РосСибБар"

г. Барнаул, ул. Матросова, 48

Тел.: 8-913-090-90-50

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