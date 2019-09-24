Милонов раскритиковал IKEA за слоган с ворот Бухенвальда

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") присоединился к критике пользователей соцсетей, которых возмутил рекламный слоган одного из магазинов IKEA в России "Каждому свое", сообщает агентство городских новостей "Москва".

"Suum cuique является латинским выражением, это старая фраза, однако в нынешнем прочтении она получила ассоциацию с Бухенвальдом, — заявил Милонов. — В данном случае, конечно, использование подобного рода изречения, хоть напрямую и не нарушает закон, но является некорректным".

Он подчеркнул, что сейчас многие забыли значение выражения, в котором оно использовалось в Древнем Риме, зато прекрасно помнят, где его использовали в XX веке. Оно ассоциируется с нацистской Германией, утверждает народный избранник.

В доказательство своего утверждения он также привел пример свастики, которая до появления фашистов была известна как старый символ благополучия и благосостояния.

"Я думаю, что IKEA, как пропагандист мягкого и лаконичного мира, должна одуматься, — выразил мнение Милонов. — Надо призвать ее задуматься и не использовать этот лозунг".