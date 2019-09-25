Четыре солнышка: как на Алтае внедряют новую систему ухода за пожилыми и инвалидами

С 2020 года в Алтайском крае начнут внедрять новую систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами (СДУ). Если раньше основой ухода было бытовое обслуживание, то теперь упор сделают на социальную реабилитацию человека. Новые подходы к оказанию помощи опробуют в четырех домах-интернатах края. Нововведения позволят раньше выявлять тех людей, которые нуждаются в уходе, и эффективнее им помогать. Корреспондент Amic.ru побывал в Тальменском психоневрологическом интернате, одном из первых учреждений края, где система начнет работать.

Четыре солнца и черепаха

В Тальменском психоневрологическом интернате сегодня проживает 333 человека. Интернат состоит из основного корпуса и отделения милосердия, где живут люди с физическими ограничениями, за которыми нужен особый уход. Штат сотрудников – 150 человек.

Попав внутрь здания, кажется, что оказался в детском саду. Рисунки на стенах, поделки на полках, мягкие игрушки в комнатах. Но живут здесь далеко не дети. В Тальменском психоневрологическом интернате проживают люди в возрасте от 18 лет. Большинство – пенсионеры. Сюда со всего края привозят тех, кто страдает психоневрологическими расстройствами или не может ухаживать за собой самостоятельно. Но для них Тальменский интернат не просто место, где дают кров и еду. Здесь специалисты со своими подопечными рисуют, шьют, разучивают песни, занимаются спортом и т.д.

В интернате есть своя комната творчества. И она, как утверждают сотрудники учреждения, никогда не пустует. Здесь большой общий стол. Каждый из проживающих занят своим делом. Кто-то рисует, кто-то вышивает, кто-то плетет поделки из бисера.

Директор интерната Иван Зеленьков знает каждого подопечного по имени. В ответ на традиционный вопрос "что вы сегодня делали?" получает море улыбок и протянутых рук с поделками.

"Черепашка, которую греют сразу четыре солнышка", – с гордостью рассказывает проживающий Сергей и в ответ на похвалу расцветает детской счастливой улыбкой. А затем скромно прячет свое творение от журналистов под ладонями.

Есть в интернате свой спортивный зал и комната для шитья. Проживающие могут не только заниматься тем, чем привыкли в домашних условиях, но и изучать что-то новое. Они не должны быть предоставлены сами себе, говорит Иван Зеленьков. По его словам, именно такие прикладные занятия помогают подопечным быстрее реабилитироваться. А чтобы их труд не был напрасным, интернат регулярно участвует в различных конкурсах самодеятельности и спортивных соревнованиях. Витрина с призами, которые выиграли проживающие здесь, является для директора особым предметом гордости.

Почему именно Тальменка?

Интернат является одним из образцовых в крае. Работа здесь уже во многом организована в соответствии с теми требованиями, которые прописаны в новой системе, отмечает начальник отдела стационарного социального обслуживания Минсоцзащиты Алтайского края Евгений Тарасов. По его словам, творческая работа с проживающими и организация их досуга способствует успешной реабилитации.

"Для участия в пилотном проекте мы определили четыре учреждения. Это Тальменский и Первомайский психоневрологические интернаты, Барнаульский и Центральный дома-интернаты. Почему мы остановились на этих домах? Сегодня они лучше всех подходят под эту систему, укомплектованы кадрами. Мы попытаемся создать максимально те условия, которые закладываются в систему СДУ. В дальнейшем мы это уже будем предлагать и пробовать во всех остальных домах-интернатах. Мы перенимаем опыт от ведущих учреждений. У тех регионов, где эта система уже внедрена, действительно есть что перенять. Все это мы будем реализовывать уже на базе наших учреждений", – рассказал Евгений Тарасов.

Что изменится?

Изменить систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в России решили в 2017 году. Соответствующее поручение дал Владимир Путин. Цель новой системы – в корне изменить подход к оказанию помощи. Раньше главной задачей таких домов было бытовое обслуживание людей: одеть, обуть, накормить, предоставить жилье. Но при этом мало внимания уделялось тому, чем занимается человек, происходит ли его социальная реабилитация.

Теперь же предполагается адресная помощь для каждого человека. Для подопечного будет определяться тот индивидуальный комплекс социальной помощи, который ему необходим. Это потребует значительного кадрового расширения, считает Иван Зеленьков.

"Конечно, у нас достаточно многое изменится. Главное – улучшится уход за проживающими. В комплекс долговременного ухода включается абсолютно все. К человеку должно быть особое внимание и особый подход. Поэтому мы примем на работу психологов, младших медицинских сестер. Они должны изучать биографию каждого проживающего человека, его характер, способности и наклонности. Реабилитация будет полностью изменена с учетом индивидуального подхода к каждому. До этого момента у нас было немного проще. Человек обслужен, накормлен, одет, с ним проводятся групповые занятия. Но этого мало. Нужен долговременный уход. Человек должен каждую минуту находиться под наблюдением и с ним должны работать обученные специалисты", – объяснил Зеленьков.

Он также подчеркнул, что главная цель – социальная реабилитация человека. Индивидуальный подход к каждому позволит быстрее находить лучший метод восстановления для человека. Ведь, в конце концов, необходимо, чтобы подопечный в итоге покинул интернат, а не остался в нем навсегда.