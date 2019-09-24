СМИ заподозрили у Ксении Собчак кожное заболевание

Журналисты телеканала НТВ заподозрили у телеведущей Ксении Собчак кожное заболевание. Об этом в эфире программы "Ты не поверишь!" заявила врач, которую, правда, почему-то не представили по имени и фамилии.

"На руках у Ксении имеется экзематозный дерматит. Он мог появиться в основе аллергической природы, но потом присоединилась инфекция. Это все лечится", – сказала медик.

Авторы программы предположили, что именно это и не позволило молодоженам отправиться в свадебное путешествие.

Ранее россияне активно обсуждали наряд Ксении Собчак за 7,5-15 тыс. долларов, банкет за 16 млн рублей, ее танец в корсете и чулках на торжественной церемонии, а также похудевшего на 18 кг жениха.