"Каменюки", которые могут нас убить. Чем так опасны метеориты и как от них спастись?

Метеориты – вещь не до конца изученная, а потому пугает многих людей. Действительно, тяжело оставаться спокойным, когда огромная штука из космоса внезапно падает на Землю и оставляет после себя разрушительные последствия. Так было, например, 17 лет назад, 25 сентября 2002 года, когда в Иркутской области упал Витимский болид. Особенно людей пугает мысль, что очередной такой метеорит может оказаться настолько большим, что наступит конец света.

Что мы вообще знаем о метеоритах? Всегда ли можно заметить их приближение (спойлер: далеко не всегда) и что делать, даже если заметим? Действительно ли одно из таких падений может обернуться концом света? Эти и многие другие глупые (и не очень) вопросы корреспондент Amic.ru Александр Соколов задал ведущему специалисту по УМР учебной научно-исследовательской лаборатории "Исследование космического пространства" АлтГПУ Александру Вольфу.

Метеоры, метеориты, метеороиды – кто есть кто?

– Начнем с самого простого вопроса. Что вообще такое метеорит? Что мы понимаем под этим словом?

– Если объяснять по-обывательски, метеоритом называется та "каменюка", которая упала с неба. Вообще, дело в том, что метеориты очень долго считали погодным явлением, а не космическим. Отсюда в слове "метеорит" появилось это "метео". Поэтому можно сказать, что "метеорит" – это неправильное по факту, но исторически устоявшееся название.

Если объяснять на пальцах, есть всего три класса объектов с этим "метео" в названии. Есть метеороиды – это те каменюки, которые летают за пределами планеты, в открытом космосе. Есть метеоры – каменюки, которые пролетают через атмосферу Земли. И есть метеорит – та каменюка, которая прилетела из космоса и упала на Землю.

– Получается, пока каменюка летит в космосе, она – метеороид, но как только упадет к нам на Землю – уже метеорит?

– Именно так. А в тот момент, когда она к нам летит, она – метеор. Ну метеоры-то точно видели все. Это те самые падающие звезды, при обнаружении которых на небе люди загадывают желание. Основная часть таких метеоров сгорает в атмосфере, не долетая до земли.

– Я много где встречал утверждение, что метеориты падают на Землю каждый день. Я правильно понимаю, что люди путаются в формулировках и имеют в виду именно метеоры?

– Кстати, да. Так и есть. Действительно, под "метеоритами", которые падают каждый день, понимаются обычно именно метеоры. То, что на самом деле можно считать метеоритом, падает далеко не каждый день. По крайней мере, мы об этом точно не знаем. Люди живут далеко не на всей территории Земли, поэтому не все могут заметить. Нам неизвестно, с какой частотой метеориты падают в океаны. А океаны у нас большие. Если бы люди заселяли больше территорий, то и информации о метеоритах было бы больше.

– А как понимать названия "болид" и "суперболид"? Что они обозначают?

– Болид – это фактически очень яркий метеор. Обычный метеор вспыхнул, сгорел и все. А болиды настолько массивные, что зачастую их пролеты сопровождаются звуковой ударной волной. Могут быть электромагнитные помехи. Часто бывает, что остается дымный след. Из-за большой массы велик риск, что они все-таки не сгорят и долетят до Земли. Суперболид – это все то же самое, только еще массивнее. Вопрос лишь в размерах. Если представить, что болид – это кирпич, который в нас прилетел, то суперболид – это уже железобетонная плита.

Когда ждать конца света

– В Челябинске упал именно суперболид. Но если он такой огромный, то почему его никто не заметил до падения?

– Все очень просто. Челябинский метеорит прозевали, потому что он летел со стороны Солнца. Попробуйте смотреть на что-то очень яркое и увидеть, летит там какая-то темная точечка или нет.

– Какой вообще был самый большой метеорит, который падал на Землю?

– Нельзя сказать однозначно. Мы знаем много результатов таких падений – ударных кратеров, которые называют астроблемами. Какие-то больше, какие-то меньше. Многие эти кратеры выравниваются с течением времени из-за природных явлений. Но если смотреть с точки зрения вероятности, то в далеком прошлом был гораздо больший шанс, что Земля встречалась с какими-то крупными метеоритами.

Чем дальше в прошлое, тем меньше свидетельств. В Google Earth даже есть специальный тур по астроблемам, и вы можете посмотреть все эти места на Земле. Из сохранившихся кратеров, о которых известно всем, самый популярный – Аризонский. Но вообще очень многие места на нашей планете похожи на следы ударов. Например, обратите внимание, как выглядит Мексиканский залив. Прямых доказательств, что это результат удара, нет. Но очертания достаточно характерные.

– Действительно ли метеорит уже однажды уничтожал жизнь на Земле?

– Это гипотеза. Нет стопроцентных фактов как в ее пользу, так и против. Но такое вполне могло быть. И очень могло быть, что это случалось уже неоднократно. Чтобы сказать наверняка, нужны факты. Для этого необходимо провести масштабные геологические исследования по всей планете, которые отнимут очень много денег и времени. Поэтому доказательств нет, но теоретически вполне возможно, что из-за метеоритов жизнь на Земле уже несколько раз пропадала и появлялась.

– А что может привести к тому, что мы все погибнем? Плохо ведь будет только там, где он упал. Разве нет?

– Смотря что понимать под "погибнем". Если говорить о высокоорганизованной жизни, то есть о людях, то нужна каменюка поменьше. А вот чтобы уничтожить жизнь вообще – гораздо больше.

Что может произойти при ударе? Во-первых, мощный удар – это взрыв. В результате взрыва образуется ударная волна. Многое зависит от того, куда упал метеорит. Если он упал в океан, то ударная волна будет сопровождаться еще и большими цунами, которые просто сметут населенные пункты. Если метеорит упал на Землю, ударная волна может вызвать серию разрушительных землетрясений. А если ударная волна будет настолько сильной, чтобы полностью обогнуть планету, может возникнуть явление резонанса. И тогда она еще раз прокатится по Земле с повышением амплитуды. Если первая волна что-то на Земле не разрушила – вторая добьет.

Второй момент – весь климат на Земле определяется такой штукой, как угол наклона оси к орбите. При соударении с большим метеоритом очень большая вероятность, что планета поменяет этот угол наклона. И тут тоже может быть много сценариев. Допустим, угол наклона стал ровно 90 градусов. В этом случае вообще перестанут меняться времена года. Если мы живем на полюсе – у нас всегда зима, а если на экваторе – всегда лето. В таких условиях сократится территория, где можно жить и выращивать пищу. Следовательно, человечество будет вымирать.

И это мы не учитываем, что может измениться орбита. Если растянуть орбиту Земли хотя бы на метр, то это вызовет похолодание на всей планете примерно на 10 градусов. Поэтому представьте, что может случиться, если орбита изменится значительно. Земля может стать просто непригодной для жизни.

Спасет ли нас Брюс Уиллис?

– Получается, тот метеорит, который нас всех погубит, мы можем точно так же не заметить, как и Челябинский?

– И да, и нет. Погубит ли нас метеорит или нет – это вопрос вероятностей. А вот сможем ли мы его обнаружить – зависит от определенных факторов.

С одной стороны, весьма опасные астероиды (потенциальные метеориты) имеют большую массу, и за многими из них уже следят. Мониторят их передвижение, делают перерасчет орбиты. Но "всенебесного" патруля у нас на Земле пока нет, и следить удается не за всем небесным пространством. Если бы на каждые 10 квадратных километров у нас стоял телескоп – шансов обнаружить опасность было бы больше. Попал астероид в зону, за которой наблюдали – его заметили. А если он летит, например, над Тихим океаном, то его, возможно, никто и не заметит.

– Ну хорошо, допустим, мы его заметили. А что с ним делать дальше? Как спастись?

– Тут стоит вспомнить популярные фильмы-катастрофы. Там постоянно пытаются взорвать астероид, разрушить его лазером или ракетой. Честно говоря, его разрушение недалеко от Земли вызовет гораздо больше новых проблем. Допустим, мы его не взрываем, и он падает на Землю. Там, где он упал, все очень плохо, но зато в других местах – получше. Но если мы его взрываем, то ту мишень, куда он упадет, растягиваем практически на все полушарие. Тогда все очень плохо будет везде. Поэтому сбивать астероид или не сбивать – это очень интересный вопрос.

Иногда возникают интересные идеи, как спастись от подобной катастрофы. Но они все предполагают идеальный сценарий, и в этих теориях много "если". Например, можно отправить к астероиду космический аппарат, который прицепится к нему, и двигателями изменит его орбиту.

Но для того чтобы такое сработало, нужно проводить все это задолго до сближения астероида с Землей. Да и технологии пока не позволяют так сделать.

– Есть ли сейчас в космосе астероиды, которые опасны для Земли?

– Конечно, есть. Самым известным, например, является астероид Апофис. Его орбита пересекает орбиту Земли, и уже было несколько тесных сближений. Каждый раз, когда он пролетает мимо, его орбита немного меняется. Сейчас расчеты показывают, что следующий пролет будет достаточно безопасным. Но кроме Земли он пролетает вблизи от других планет. Например, Юпитер может очень значительно поправить его орбиту. Поэтому скажу так: в нынешних условиях Апофис нам не угрожает в ближайшие полтора века.

Но кроме Апофиса есть и другие астероиды. Многие из них пролетают ближе к Земле, чем Луна. Если мы усредним, то за год таких крупных астероидов, которые пролетают неподалеку, наберется около десятка штук.

– Значит, конца света пока ждать не приходится. А одного человека метеорит убить может? Бывали ли такие случаи?

– Может. Зарегистрированных случаев я не припомню, конечно. Но я знаю случаи, когда метеорит прошивал припаркованную машину. Водителя на месте не было. Но если бы был – то прибило бы. И известно несколько случаев, когда прошивало жилые дома.

Продам метеорит. Дорого

– Мне странно видеть, как после падения крупных метеоритов многие люди продают осколки в интернете. Действительно ли метеориты могут быть такими дорогими?

– В некоторых случаях они действительно могут быть дорогими из-за того, что достаточно редкие. Например, они могут содержать в своем составе те элементы, которые уже не встретишь на Земле. В этом случае они будут дороже. Также имеет значение, сколько вообще осколков получилось после падения метеорита. Чем их меньше, чем они крупнее, тем они дороже.

Другой вопрос – а действительно ли в интернете продают осколки метеорита? Для того чтобы их однозначно отличать, нужно быть продвинутым в геологии. А таких людей очень мало. Чтобы сказать наверняка, нужно проводить химический анализ состава.

– Часто ли метеориты падают в Алтайском крае? Есть ли какие-то известные случаи?

– Случаи были неоднократно. Бывали даже сравнительно крупные. За последние 100-150 лет, если не ошибаюсь, раза четыре на территории Алтайского края падали достаточно крупные метеориты. Последним из таких был Угловский метеорит, который упал в 2007 году. Даже организовывали экспедиции, которые обнаружили около 10 кг осколков.

– Ну и, наконец, что вы, как специалист, можете сказать тем людям, которые очень сильно переживают, что скоро наступит конец света? Прилетит метеорит и всех нас убьет.

– Вероятность, что на следующем повороте вас собьет автомобиль, порядка на три выше, чем шанс умереть от падения метеорита. Поэтому лишний раз все-таки переживать не стоит.