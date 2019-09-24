Орешкин заступился за "голодных" должников

Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за то, чтобы кредиторы не могли списывать у должников суммы, которые оставят их с доходом ниже прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящее время возможна такая ситуация, когда оставшиеся после взысканий по долгам средства оказываются слишком малыми, чтобы обеспечить расходы на пропитание и другие нужды, фактически оставляя людей голодными.

В связи с этим глава Минэкономразвития поддержал инициативу депутатов Госдумы, которые предложили запретить взыскания с суммы прожиточного минимума.

"На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении", — рассказал Орешкин.

Напомним, должники со следующего года могут начать получать СМС от судебных приставов об ограничении выезда за рубеж.

Предусматривается, что гражданина будут извещать о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения.