Одобренный генплан Барнаула раскачивает рынок недвижимости Потока

В районе Потока в Барнауле продают крупный участок под строительство. Собственники пояснили Amic.ru, что принятый генеральный план развития города позволит возвести здесь высотные дома, поэтому они предлагают сотку по цене, аналогичной в центре города.

Участок площадью 27 соток расположен на перекрестке улиц Э. Алексеевой и 1-я Западная и оценен в 32 млн рублей (1,5 млн рублей за сотку). Собственник объясняет это тем, что примерно по такой же цене накануне ПСК “Строительная перспектива” купила у обанкроченного "СтройГАЗа" 0,56 га на пр. Красноармейском. "Но мы готовы к торгу", – подчеркивает Александр.

Он решил продать участок, потому что в Барнауле принят генеральный план развития и девелопер теперь может более свободно проектировать крупные объекты. "До сих пор Поток относился к зоне Ж3, которая позволяет строить дома высотой до четырех этажей. Теперь же здесь могут строить дома 10 и более этажей. Мы ждали этот документ больше двух лет", – говорит Александр.

Но есть еще одна причина, по которой владелец земли решил продать ее: рынок новостроек переходит от долевого строительства к проектному финансированию. Напомним, по прогнозам экспертов это выдавит с рынка новостроек около 30% компаний. В первую очередь его покинут "малыши", которые не смогут взять кредит в банке или построить объект за свой счет.

Чем интересен Поток

Район Потока считается одной из перспективных площадок для строительства жилья в Барнауле. Он расположен недалеко от административного центра города и промышленных предприятий. Сейчас большая часть территории занята ветхим и аварийным жильем, которое предстоит расселить. До сих пор новые дома строили точечно.

Генеральный план предлагает застраивать район высотками комплексно, но для этого еще предстоит разработать проект планировки. В нем нужно описать какие социальные объекты, дороги, зоны рекреации потребуются его жителям.