Трейлер фильма "Вторжение" Федора Бондарчука опубликован

Официальный трейлер продолжения фильма Федора Бондарчука "Притяжение" опубликован на видеохостинге YouTube.

Роли во "Вторжении" исполнили многие артисты из предыдущей части: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков.

Фильм повествует о событиях, которые развернутся после чудесного воскрешения героини Юлии Лебедевой. По сюжету, в ней просыпается необычная сила, которая интересует не только землян, но и пришельцев. Чтобы ее заполучить, они готовы вторгнутся на Землю.

"Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, — смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?", — задают вопрос в анонсе кинокартины.

Ожидается, что она выйдет на большие экраны 1 января 2020 году.