Жестко задержанный покупатель "Магнита" перед этим избил продавца

В торговой сети "Магнит" прояснили ситуацию с избиением покупателя в Красноярске, сообщает местное издание Newslab.

Как утверждает представитель ретейлера, сотрудников ЧОПа вызвали после того, как парень набросился с кулаками на продавца, нанеся ей несколько ударов.

"Магнит" считает недопустимым любое применение физической силы в отношении покупателей, – уточнил собеседник СМИ. – Охранной фирме будет направлена претензия о недопустимости подобных действий".

Он уточнил, что сотрудница "Магнита" обратилась в полицию по факту нанесения ей побоев покупателем.

Ранее в СМИ попала видеозапись, на которой охранники активно избивают дубинками молодого человека, используя против него перцовый баллончик и удушающий прием. Он написал заявление на грубо задержавших его сотрудников охранного предприятия.