Красивейший водопад России нашли в Горном Алтае

Единственный из сибирских объектов в списке самых красивых / Фото: Алтайский заповедник

Водопад Учар, находящийся на территории Алтайского заповедника в Республике Алтай, вошел в пятерку красивейших водопадов России, пишет Sibnet.ru со ссылкой на сервис Tvil.ru.

Рейтинг составлен на основе мнения пользователей социальных сетей. Водопад Учар (Большой Чульчинский водопад) – единственный из сибирских объектов вошел в число самых красивых и впечатляющих для водного и горного туризма. Он набрал 8,33% голосов пользователей и замкнул пятерку лидеров.

Также в список вошли водопад Джур-Джур в Крыму, Чегемские водопады в Кабардино-Балкарии, 33 водопада в окрестностях Сочи в долине Шахе, Кивач в Республике Карелия. Кроме того, в перечне самых зрелищных водопады в долине реки Пшада близ Геленджика, Атыш в Башкирии, Алибекский водопад в Карачаево-Черкесии и Лермонтовский водопад в Кисловодске.

Семь лет назад Учар вошел в пятерку самых труднодоступных достопримечательностей России, добраться до которых сложно без знания маршрута. Описали его следующими словами: водопад образовался в результате мощного землетрясения 200 лет назад, вода еще не успела раздробить обломки скал, каскады воды пробираются сквозь черные камни, по размеру совпадающие с соседними соснами.

Водопад Учар (Неприступный) – крупнейший водопад Горного Алтая, располагается на территории Алтайского заповедника. Добраться до него нелегко из-за необходимости преодоления большого расстояния и горных переправ. Тропа к Учару проходит над обрывом и пересекает многочисленные горные ручьи. Посещение водопада разрешено только в сопровождении опытных гидов-проводников.