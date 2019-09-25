Ведущий не выдержал слов о коррупции в России и выгнал из студии украинского гостя

Ведущий программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Куликов выгнал из студии украинского политолога Вячеслава Ковтуна.
Ковтуна возмутило то, что в эфире российской передачи начали обсуждать задержание на границе с Польшей бывшей жены главы Нацполиции Украины Сергея Князева, которая пыталась вывезти из страны 650 тыс. евро.
Украинский политолог обратил внимание российского телеведущего на коррупцию в России. Он привел в пример дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина, имущество которого на 6,3 млрд рублей пытаются изъять. Ранее у него были обнаружены 12 млрд рублей. Ковтун начал перечислять изъятое у Черкалина имущество.
Такая наглость вызвала возмущение у ведущего. Куликов выгнал Ковтуна из студии и объяснил свое решение: "Разница в одном. У нас все изъятое забрали в наш бюджет. И это будет у нас в стране, в нашем бюджете. В отличие от того, что Князев подал в отставку и спокойно со всем этим уедет, что жена не довезла".
Ранее Дмитрий Куликов во время выступления в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" выдал реплики советского актера Евгения Леонова, прозвучавшие в фильме, за реальное интервью с зарубежным журналистом.
Комментарии
Своей жизни нет, все хорошо, поэтому живем событиями в Украине
Пока есть биомасса, которая все это смотрит раззявив рот и слушает развесив уши - ничего хорошего не будет.
А с ведущим и так все понятно - флигель и приспособленец, переобувающийся на лету.
Удивлен, что кто-то "это" смотрит
кто смотрит этот п онос?
И так будет до окончания путина, вместо своих дел будем про Украину болоболить. А в это время одни фсбэшники из кармана других незаконные деньги будут перетягивать.
Никто это и не смотрит, там шиза похлеще дом 2 .
25.09.2019 11:09
Fkt
Когда у тебя запор, наверное тоже Путин виноват. Езжай туда, где никто не ворует.
25.09.2019 10:41
Ируся
у нас полработы смотрит эту дичь. Впечатлениями делятся потом на работе. Рассказывают друг другу как на кредитном 25 летнем корыте шашлыки ездили жарить, а в 90-е одну картоху жрали. За пределы Барнаула правда 80% не выезжало, потому что денег нет. Но все гордые что ни как в украине.
25.09.2019 10:41
Ируся
у нас полработы смотрит эту дичь. Впечатлениями делятся потом на работе. Рассказывают друг другу как на кредитном 25 летнем корыте шашлыки ездили жарить, а в 90-е одну картоху жрали. За пределы Барнаула правда 80% не выезжало, потому что денег нет. Но все гордые что ни как в украине.
ужасно это фсё........
у нас полработы смотрит эту дичь. Впечатлениями делятся потом на работе.
Что за работа такая, что там делятся впечатлениями от ТВ. Школьный класс что ли?
За пределы Барнаула правда 80% не выезжало, потому что денег нет.
Пустобрех. Ездят и в Крым и не только в Крым. Самолеты из Барнаула по-твоему пустые летают?