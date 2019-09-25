Ведущий не выдержал слов о коррупции в России и выгнал из студии украинского гостя

Ведущий программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Куликов выгнал из студии украинского политолога Вячеслава Ковтуна.

Ковтуна возмутило то, что в эфире российской передачи начали обсуждать задержание на границе с Польшей бывшей жены главы Нацполиции Украины Сергея Князева, которая пыталась вывезти из страны 650 тыс. евро.

Украинский политолог обратил внимание российского телеведущего на коррупцию в России. Он привел в пример дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина, имущество которого на 6,3 млрд рублей пытаются изъять. Ранее у него были обнаружены 12 млрд рублей. Ковтун начал перечислять изъятое у Черкалина имущество.

Такая наглость вызвала возмущение у ведущего. Куликов выгнал Ковтуна из студии и объяснил свое решение: "Разница в одном. У нас все изъятое забрали в наш бюджет. И это будет у нас в стране, в нашем бюджете. В отличие от того, что Князев подал в отставку и спокойно со всем этим уедет, что жена не довезла".

Ранее Дмитрий Куликов во время выступления в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" выдал реплики советского актера Евгения Леонова, прозвучавшие в фильме, за реальное интервью с зарубежным журналистом.