Ядерное оружие предложили или запретить всем, или разрешить всем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал несправедливым то, что ядерное оружие используется как рычаг давления на любую страну в мире, пишут "Известия".

"Те, у кого есть ядерное оружие, используют его как средство давления, угрожают тем, у кого его нет", – сказал Эрдоган.

В этой связи он подчеркнул, что "сегодня перед нами стоят проблемы несправедливости", и призвал либо запретить ядерное оружие, либо, как вариант, сделать его доступным для всех стран.

Также Эрдоган призвал к реформированию Совбеза ООН. "Мир больше пяти стран. Давно пришло время изменить этот менталитет", – сказал он, говоря о количестве постоянных членах Совбеза.