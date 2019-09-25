Ядерное оружие предложили или запретить всем, или разрешить всем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал несправедливым то, что ядерное оружие используется как рычаг давления на любую страну в мире, пишут "Известия".
"Те, у кого есть ядерное оружие, используют его как средство давления, угрожают тем, у кого его нет", – сказал Эрдоган.
В этой связи он подчеркнул, что "сегодня перед нами стоят проблемы несправедливости", и призвал либо запретить ядерное оружие, либо, как вариант, сделать его доступным для всех стран.
Также Эрдоган призвал к реформированию Совбеза ООН. "Мир больше пяти стран. Давно пришло время изменить этот менталитет", – сказал он, говоря о количестве постоянных членах Совбеза.
Комментарии
Те, у кого есть ядерное оружие, используют его как средство давления, угрожают тем, у кого его нет
Те, у кого есть деньги, используют их как средство давления, угрожают тем, у кого их нет
Вообще, те, у кого что то есть, используют это как средство давления, угрожают тем, у кого этого нет
Поэтому надо чтобы у всех все было
Так не получится потому-что всех много, а всего мало.
такой же как и наш пустобрех, внутри страны балаболит, его уж терпят. А как на весь мир заговорит так стыдно даже за него.
25.09.2019 11:43
Fkt
Как ваш Трамп что ли?
Как Байден. Ястреб