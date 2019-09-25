Учения по спасению людей и важной статистики прошли в Алтайкрайстате

Прошли учения по действиям в условиях чрезвычайной ситуации / Фото: Алтайкрайстат

Из здания Алтайкрайстата были экстренно эвакуированы сотрудники учреждения, рассказали в ведомстве.

По легенде учений, произошло возгорание в офисном здании, расположенном по улице Чернышевского, 57. Там находится управление Крайстата.

Сработала система оповещения. Все сотрудники оказались на улице в течение пяти минут.

Учения по действиям в условиях чрезвычайной ситуации прошли в среду, 25 сентября.

"Проведение такого мероприятия – это поддержание в каждом из нас умения и способности правильно вести себя в чрезвычайной ситуации. Как на работе, также в других местах и условиях. Хочется, чтобы в жизни такое случалось лишь в виде тренировочных занятий", – рассказала руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

Она подчеркнула, что все сотрудники действовали организованно – на оценку "хорошо", но есть небольшие помарки, с которыми будут работать.