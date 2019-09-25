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Новости

Названы сферы, где сократят больше всего россиян

, ИА "Амител"
До конца сентября в России потеряют работу свыше 50 тысяч человек
Фото: iz.ru

Фото: iz.ru

51,6 тысячи россиян попадают под сокращение штата до конца сентября, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сведения Росстата. Это менее 0,1% от общего количества работников в стране (75,6 млн человек).

За все годы ведения соответствующей статистики – это самый низкий показатель. Так, в соответствующем периоде 2016 года работодатели информировали о планах сократить 78,5 тысячи людей, 2017-го – 58,2 тыс., 2018-го – 57,1 тыс.

В число сфер, где могут потерять работу больше всего граждан РФ, вошли обрабатывающее производство (12,6 тыс. человек), соцобеспечение, госуправление и обеспечение военной безопасности (7,7 тыс.) и образование (5,2 тыс.).

Дополнили пятерку строительство, где сокращают 3,6 тыс. работников, а также здравоохранение и социальные услуги, где расстаются с 3,1 тыс. сотрудников.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.09.2019 09:32
- гость -

ничего страшного, квалифицированные специалисты нужны и за пределами рф

Еще до недавнего времени Россия была в числе лидеров по объемам отправки денежных средств за рубеж, однако теперь тенденция, похоже, меняется. Страна становится активным получателем средств от граждан, проживающих за рубежом, следует из данных Центробанка. Рост переводов из-за рубежа говорит и о другой тревожной тенденции: работа в РФ – это теперь явно менее выгодное занятие, чем в Европе или Китае, где средние заработки выше российских. В итоге все больше востребованных специалистов зарабатывают не в РФ, перечисляя часть заработков на родину. (c)

25.09.2019 09:49
- гость -

Очередной идиотизм на фоне повышения пенсионного возраста. Сейчас грамотных специалистов выгонят, а через пару месяцев начнут с улицы набирать.

25.09.2019 09:52
- гость -

Раньше думал как свалить с Барнаула, теперь понял свою ошибку, что надо было масштабнее мыслить

25.09.2019 10:40
Ируся

В здравоохранении???????? серьезно?

25.09.2019 10:49
- гость -

25.09.2019 10:40
Ируся
Серьезней некуда. В Бийске не хватает медиков-почистят еще поболее. В образовании не хватает, там еще 2 язык ввели на какой то эйфории, тоже почистят. Нам не нужны умные и живые люди, такое ощущение что готовится очищение от людей территории, медлено но верно.

25.09.2019 11:34
Fkt

Это и есть путинский прорыв, или он будет дальше?

25.09.2019 11:49
- гость -

20 лет пуин ведет нас к пропасти да, что там говорить мы уже в полете. Просто некоторые это не понимают и зачастую надеются на лучшее - годы показывают обратное...

Обещание: в 2012 году Путин заявил, что к 2020 году будет создано 25 миллионов новых рабочих мест. Путин конкретно сказал, что лично этот процесс будет контролировать и наказывать тех, кто принимает работу и фактически ничего не делает.
Ну и как это понимать

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