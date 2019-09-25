Названы сферы, где сократят больше всего россиян

51,6 тысячи россиян попадают под сокращение штата до конца сентября, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сведения Росстата. Это менее 0,1% от общего количества работников в стране (75,6 млн человек).

За все годы ведения соответствующей статистики – это самый низкий показатель. Так, в соответствующем периоде 2016 года работодатели информировали о планах сократить 78,5 тысячи людей, 2017-го – 58,2 тыс., 2018-го – 57,1 тыс.

В число сфер, где могут потерять работу больше всего граждан РФ, вошли обрабатывающее производство (12,6 тыс. человек), соцобеспечение, госуправление и обеспечение военной безопасности (7,7 тыс.) и образование (5,2 тыс.).

Дополнили пятерку строительство, где сокращают 3,6 тыс. работников, а также здравоохранение и социальные услуги, где расстаются с 3,1 тыс. сотрудников.