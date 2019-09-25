В Камне-на-Оби состоялся турнир по мини-футболу среди предприятий холдинга "Алтайлес"

В соревнованиях приняли участие четыре команды – "Рубцовский ЛДК", "Каменский ЛДК", "Новичиха лес", "Алтайлес". Перед открытием турнира спортсмены провели мастер-класс для ребят из Каменской спортивной школы. Мальчишек и девчонок учили набивать мяч, стоять на воротах и забивать голы.

Для участников турнир получился напряженным. Впервые в соревнованиях между лесными предприятиями принимала участие команда "Новичиха лес". Ребята очень хорошо подготовились и едва не вырвали победу у лидеров соревнований – команды "Алтайлес". Но пока это не удалось. "Алтайлес" снова первый, второе место у команды "Новичиха лес", третье – у Рубцовского ЛДК.

После игр спортсмены посетили Каменский ЛДК – комбинат по производству пиломатериалов. Особый интерес вызвала котельная предприятия, которая вырабатывает тепловую энергию на коре и опилках. Этим теплом обеспечиваются сушильные комплексы, а также сам комбинат.

Развитие спорта в городах и селах, где представлены предприятия компании, – важное направление социальной политики холдинга "Алтайлес".

"Мы создаем условия для развития творческого и спортивного потенциала сотрудников, а также жителей тех городов и сел, где представлены предприятия нашей компании, – отметил генеральный директор компании Иван Ключников".

Кубок победителя и грамоты командам вручил председатель краевого комитета профсоюза работников лесных отраслей Валерий Наумкин.

"Очень значимо, что предприятия находят время для проведения спортивных турниров. Нужно поддерживать и развивать здоровый образ жизни", – подчеркнул Валерий Александрович.