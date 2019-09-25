Пенсионерка потеряла сознание за рулем и попала в аварию на Алтае

61-летняя женщина потеряла сознание, управляя иномаркой Honda Logo в Майминском районе, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В результате автомобиль протаранил металлический бордюр на улице Подгорная в селе Майма. Пенсионерка получила травмы. Ее госпитализировали в больницу.

По факту ДТП правоохранительные органы проводят административное расследование. Они выясняют обстоятельства аварии.