Пенсионерка потеряла сознание за рулем и попала в аварию на Алтае

61-летняя женщина потеряла сознание, управляя иномаркой Honda Logo в Майминском районе, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
В результате автомобиль протаранил металлический бордюр на улице Подгорная в селе Майма. Пенсионерка получила травмы. Ее госпитализировали в больницу.
По факту ДТП правоохранительные органы проводят административное расследование. Они выясняют обстоятельства аварии.
Комментарии
Потому что на пассажирском уже пора ездить, а не за рулем!
25.09.2019 10:29
- гость -
За водителя кто платить будет, вы?
Гость ты чего? Ей скоро до пенсии ещё 9 Лет!!! Девочка туды её в качель!!!
Пенсионерка потеряла сознание за рулем
Наверное от голода, пенсия маленькая. А за рулем ехала, потому что на проезд денег не было, пенсия маленькая
25.09.2019 11:26
гость
потому что автобусы ходят раз в два часа если вообще туда ходят
Ай, какие комментаторы добрые. Сознание так-то может потерять и молодой человек. А у вас мышление в стиле - предпенсионный возраст? Помирай в уголке и не высовывайся.