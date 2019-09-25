Алтайский край предупредили об угрозе падения частей космических ракет

Жителей Алтайского края проинформировали о том, что после запуска с "Байконура" пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем "Союз-ФГ" на регион могут упасть части ракет. Об этом сообщают "Вести-Алтай".

Отделение ступеней может произойти в районе сел Белоголосово (Чарышский район), Новоалейское, Плоское и Шипуниха (Третьяковский район).

В связи с этим население предупредили об угрозе с воздуха во время запуска, который стартует 25 сентября около 21:00. Людям рекомендовали в этот период не находиться на открытом пространстве.

В то же самое время эксперты успокоили граждан. Начальник отдела ГО и ЧС по Третьяковскому району Владимир Филиппов обратил внимание, что в большинстве случаев ступени не успевают долететь до земли – сгорают.

"В момент запуска людям рекомендуется находиться подальше от предполагаемого падения каких-то частей, также нужно убрать животных, технику. Но, как правило, у нас все, что падает, оно сгорает в атмосфере", – заверил Филиппов.